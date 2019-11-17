ЖКХ
REGNUMНа Украине отменили ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины приняло решение отменить ограничения на рост тарифов на отопление в стране, а также на горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики и окружающей среды Украины.
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Правительство Украины отменило предельные тарифы на теплоснабжение и горячую воду, сообщается на сайте Министерства энергетики и защиты окружающей среды.Коммерсантъ03:58
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Украинское правительство сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду
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