ЖКХ

REGNUMREGNUMНа Украине отменили ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины приняло решение отменить ограничения на рост тарифов на отопление в стране, а также на горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики и окружающей среды Украины.
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с чего всё началось
Министерство энергетики страны сообщает
, что правительство признало утратившим силу постановление предыдущего кабмина, которое устанавливало предельный тариф на эти услуги ЖКХ.
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