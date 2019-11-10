Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную. Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1".

На Украине отменят призыв в армию

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