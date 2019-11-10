Правительство Украины движется к отмене призыва в армию и формированию профессиональных вооруженных сил по стандартам НАТО. Об этом заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк. По его словам, отмена призыва является его персональной целью.

В минобороны Украины заявили о планах отменить призыв в армию

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