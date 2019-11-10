Армия и оружие
Газета.RuНа Украине отменят призыв в армию
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную. Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1".
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Политика
Президент Боливии подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес заявил о том, что покидает свой пост. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.
REGNUM вчера в 22:55
Игры
Пользователи нашли способ поиграть в Red Dead Redemption 2 за животных
CyberSport.ru 08 ноября в 06:10
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Рудковская заявила о расставании с Плющенко
Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
ТВ Центр вчера в 11:11
Общество
«Почта России» сократит сроки доставки посылок
"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19
Происшествия
В Петербурге продолжили поиск останков предполагаемой жертвы Соколова
RT на русском вчера в 04:06
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
Наука
В РАН рассказали о реакции иностранных коллег на дело ФИАНа
В чем абсурдность предъявленных обвинений и какой урон уже нанесло дело ФИАН отечественной науке, рассказал член-корреспондент РАН, замдиректора Института прикладной физики, лауреат Государственной премии Российской Федерации Ефим Хазанов.
Газета.Ru 00:40
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Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело 07 ноября в 19:12
Политика
Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу вслед за США
Россия не станет выходить из Договора по открытому небу в случае, если такое решение будет принято в США.
РИА Новости вчера в 20:58
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08 ноября в 14:08
Общество
Россия вошла в десятку самых «пьющих» стран мира
Самой "пьющей" страной оказалась Литва. В ней в среднем на каждого жителя приходится 12,3 литра алкоголя в год.
Газета.Ru вчера в 22:26
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Финансы
Официальный курс евро к рублю снизился на 13 копеек
Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 ноября 2019 года.
Urbc.Ru 08 ноября в 06:02
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество
Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.
RT на русском вчера в 09:14
Футбол
Экс-звезда сборной Югославии: уровень РПЛ упал в несколько раз
Бывшая звезда сборной Югославии Малинка Пантич высказался о конкурентоспособности российских клубов в европейских турнирах.
Газета.Ru вчера в 22:53
Технологии
Группа ПИК Сергея Гордеева запустит «Убер» для строителей
РБК вчера в 03:34
Футбол
Роналду второй раз подряд был заменен по ходу матча
Газета.Ru вчера в 18:14
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Шоу-бизнес
Дочь Пелагеи Таисия пением поздравила Александру Пахмутову с юбилеем
Дочь певицы Пелагеи Таисия лично поздравила Александру Пахмутову с 90-летним юбилеем.
Дни24 вчера в 03:30
Хоккей
«Флорида» обыграла «Рейнджерс», Дадонов набрал 3 очка, Панарин — 2
Sport24.ru вчера в 15:54
Политика
Американские СМИ назвали «худший кошмар» для Китая и России
Журнал The National Interest назвал возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок "худшим кошмаром" для России и Китая.
РИА Новости вчера в 17:02
Армия и оружие
Российские неуправляемые авиабомбы могут стать очень меткими
Российские инженеры совместно с военными работают над созданием системы, позволяющей значительно повысить точность неуправляемых авиабомб, сообщает 10 октября телеканал RT.
Красная весна вчера в 03:40
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Курской области погиб один человек
"В результате ДТП пассажир Great Wall Hover погиб на месте, два человека из внедорожника и 11 пассажиров [микроавтобуса] Peugeot доставлены в лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе правления МВД по региону.
ТАСС вчера в 12:15
Армия и оружие
Автомат АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО
Главный конструктор «Калашникова» Сергей Уржумцев заявил, что концерн создаст автомат нового поколения АК-12 в том числе в версии в калибре стандарта НАТО.
RT на русском 00:35
Общество
Наталья Котова попросила уволиться главного дорожника Челябинска
В понедельник, 11 ноября, врио главы Челябинска Наталья Котова на традиционном аппаратном совещании предложила вице-меру Владимиру Алейникову, курирующему дорожную сферу, уволиться.
Курс дела 00:41
Наука
Ученые предупредили об опасности недосыпа
UfacityNews.ru 08 ноября в 09:31
Происшествия
В Новосибирской области обнаружили тела пропавших охотников
Спасатели нашли тела двоих охотников, которые пропали на озере Убинское в Новосибирской области, и передали их полиции.
Известия вчера в 23:48
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
ЖКХ
В Бийске ввели режим ЧС из-за мусора
В алтайском городе Бийск ввели режим ЧС из-за мусора. Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в мэрии города.
Авторадио вчера в 23:55