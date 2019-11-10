Армия и оружие
Газета.RuНа Украине отменят призыв в армию
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную. Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1".
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Общество
Названо лучшее сгущенное молоко
Lenta.ru 00:12
Энергетика
Нефть опустилась ниже $62 за баррель
Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 23:28
Армия и оружие
Автомат АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО
Главный конструктор «Калашникова» Сергей Уржумцев заявил, что концерн создаст автомат нового поколения АК-12, в том числе версию в калибре стандарта НАТО.
RT на русском 00:35
Происшествия
В Красноярске на дорогом авто майор полиции устроил ДТП
Evo-rus.com 00:06
Армия и оружие
Асад прокомментировал версию о сирийско-российских «двойных ударах»
Президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу RT прокомментировал информацию о возможных сирийско-российских "двойных ударах".
РИА Новости 00:23
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Общество
«Почта России» сократит сроки доставки посылок
"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19
Политика
Вице-президент Боливии вслед за главой страны подал в отставку
Вице-президент Боливии Альваро Гарсиа Линера вслед за главой страны Эво Моралесом объявил, что подает в отставку.
РИА Новости вчера в 16:52
Фигурное катание
Туктамышева представила показательную программу на этапе Гран-при
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева представила показательный номер на этапе Гран-при в Китае.
Газета.Ru вчера в 04:07
Шоу-бизнес
Андрей Разин сообщил об улучшении состояния Анастасии Заворотнюк
Актриса находится на лечении в частной клинике в Москве.
Говорит Москва 09 ноября в 23:10
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 20:00
Общество
Россия попала в десятку самых пьющих стран мира
Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru 00:53
Происшествия
Летевший из Челябинска в Сочи самолет вынужденно сел в Самаре
Самолет, летевший из Челябинска в Сочи, совершил вынужденную посадку в самарском международном аэропорту «Курумоч» из-за нарушавшей правила пассажирки.
Известия вчера в 05:24
Происшествия
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре
Газета Metro вчера в 10:51
Политика
В Германии оценили ущерб от антироссийских санкций
Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Антон Фризен рассказал о негативных последствиях антироссийских санкций для немецких предпринимателей.
ФАН вчера в 20:53
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество
Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
РБК вчера в 15:42
Футбол
КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес арбитров
Чемпионат вчера в 13:23
Политика
Зюганов дал совет Горбачеву после его слов о перестройке
Председатель Центрального комитета Коммунистической партии РФ (КПРФ) Геннадий Зюганов оценил слова бывшего главы СССР Михаила Горбачева об отсутствии сожаления по поводу перестройки.
Вечерняя Москва вчера в 09:51
Здоровье
За здоровьем в карман: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице
Кредит лечения Решить проблему поборов в стационарах поможет оперативное информирование пациентов со стороны страховых компаний о том, какие услуги и медикаменты им полагаются бесплатно во время стационарного лечения, считает директор Центра подготовки управленческих кадров факультета управления в медицине и здравоохранении ИОМ Лариса Габуева.
Известия вчера в 16:01
Общество
Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Коммерсантъ вчера в 10:27
Происшествия
Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru вчера в 18:58
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в жилом доме под Оренбургом
ТАСС вчера в 18:50
Политика
Трамп обсудит с Эрдоганом российские С-400 в Турции
Российская газета 00:30
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».
Lenta.ru вчера в 21:23
Футбол
Наставник «Ювентуса» объяснил замену Роналду в матче с «Миланом»
Газета.Ru вчера в 23:30
Армия и оружие
Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну
В пресс-службе добавили, что первый опытный самолет Ил-112В, совершивший первый полет в марте 2019 года, сейчас находится на заводе-изготовителе ВАСО (входит в дивизион транспортной авиации ОАК), где в соответствии с графиком проходит доработку для продолжения летных испытаний.
ТАСС 09 ноября в 02:19
Авто
Автомобили дорожают в России при падении спроса
Цены на новые автомобили в России продолжают расти даже в условиях падения спроса, причем в некоторых случаях – сразу на 10% от уровня 2018 года.
Автоновости дня вчера в 22:41
Авто
Бюджетный кросс-вэн Renault Triber пользуется ажиотажным спросом
В конце августа в Индии стартовали продажи недорогого кросс-вэна Renault Triber.
Новые автомобили 08 ноября в 08:21