На Украине во многих городах отопительный сезон может быть сорван. Об этом сообщил украинским СМИ представитель компании "Нафтогаз".

На Украине отопительный сезон находится под угрозой срыва

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