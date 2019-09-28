Энергетика
МонаВистаНа Украине отопительный сезон находится под угрозой срыва
На Украине во многих городах отопительный сезон может быть сорван. Об этом сообщил украинским СМИ представитель компании "Нафтогаз".
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«Нафтогаз» заявил о вероятном срыве отопительного сезона на Украине
Российский Диалог28 сентября в 07:38
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
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В «Нафтогазе» заявили об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
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Автоматически обработано 7011 источников, обновлено в 04:13, Вашингтон
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Газета.Ru 27 сентября в 16:30
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Суд отказался рассматривать иск против Джеки Чана и Шварценеггера
Газета.Ru вчера в 01:10
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РИА Новости 28 сентября в 18:55
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