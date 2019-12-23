Политика
РИА НовостиНа Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
Ранее Путин дал старт движению пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста, лично проехав по нему в кабине машиниста поезда. Президент назвал запуск большим событием, а само сооружение - "красавцем".
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Украина возмутилась запуском железнодорожного сообщения через Крымский мост
Московский Комсомолец10:13
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В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста
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