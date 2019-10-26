Штаб Операции объединенных сил (ОСС) заявил, что вооруженные радикалы, которые беседовали на повышенных тонах с президентом Украины Владимиром Зеленским, не являются представителями силовых ведомств.

На Украине отреклись от говоривших с Зеленским радикалов

Политика Зеленский объяснил спор с военными в Донбассе Ранее в штабе Операции объединенных сил (ООС) заявили, что люди в военной форме, с которыми Зеленский общался в Золотом, не являются представителями вооруженных сил страны и находятся в зоне проведения операции нелегально.

Политика Экономике Украины предрекли сильный удар Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что энергетический сектор Украины ожидает сильный удар.

Политика Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.

Наука Под Азовом нашли погребение «влюблённых» эпохи энеолита В Ростовской области, в междуречье Дона и Кагальника, археологи раскопали курган, в котором обнаружили 25 погребений разного времени: от энеолита до раннего железного века.

Гаджеты Windows 10X от Microsoft скоро появится на ноутбуках В сети появилась информация о том, что корпорация Microsoft планирует выпустить специальную версию Windows 10 с модулем, адаптирующем систему для ноутбуков - Windows 10X.

Экономика «Это безобразие»: Госдума может ограничить права судебных приставов Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал это "безобразием" и сообщил, что в ближайшее время в законодательство могут внести соответствующие ограничения.

Экономика ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.