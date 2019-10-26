Политика

ИзвестияИзвестияНа Украине отреклись от говоривших с Зеленским радикалов

Штаб Операции объединенных сил (ОСС) заявил, что вооруженные радикалы, которые беседовали на повышенных тонах с президентом Украины Владимиром Зеленским, не являются представителями силовых ведомств.
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