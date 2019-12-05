Политика

Газета.RuГазета.RuУкраинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам

В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении. Об этом сообщает "Униан" со ссылкой на директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.
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с чего всё началось
«Правительство намерено отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутреннему паспорту гражданина Украины и свидетельству о рождении», — цитирует дипломата УНИАН
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Украинцам с 1 марта 2020 года запретят ездить в Россию по внутренним паспортам

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Украинцам запретят ездить в Россию без загранпаспорта

News.ru08:03
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Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
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