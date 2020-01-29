Энергетика

Lenta.ruLenta.ruНа Украине почти закончился собственный газ

На Украине почти закончились запасы собственных месторождений газа, написала на своей странице в Facebook дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укргазодобыча». В сообщении упоминаются пять главных газовых месторождений страны. Уровень истощения каждого из них превышает или равен 79 процентам.
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В Госдуме оценили сообщение об истощении газовых месторождений Украины

RT на русском13:04

На Украине признались в истощении крупнейших газовых месторождений

Московский Комсомолец08:32

На Украине рассказали об истощении запасов газа

Известия11:09

Пять месторождений «Укргаздобычи» истощены более чем на 80%

Коммерсантъ11:03

На Украине почти закончился собственный газ

Lenta.ru10:09

Крупнейшие газовые месторождения Украины выработаны на 80%

Газета.Ru12:47

На Украине заявили об истощении крупнейших газовых месторождений страны

ТАСС07:58
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Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова

Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Коммерсантъ 02:00
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Путин помиловал израильтянку Иссахар

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Главу Алтая госпитализировали в Москве

Глава Алтайского края Олег Хорохордин был госпитализирован в московскую больницу из-за обострения панкреатита.
Газета.Ru 12:59
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Врио главы Чувашии стал Олег Николаев

Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
РБК 10:30
Происшествия

Возобновлено уголовное дело против спасшего сотни детей хирурга

Следователи возобновили уголовное дело о халатности против главы отделения трансплантологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака, который спас сотни нуждающихся в пересадке почек детей.
Lenta.ru 12:45
Политика

Европарламент одобрил соглашение о выходе Британии из ЕС

Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза, передаёт Sky News.
RT на русском 12:45
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Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука

Отец рэпера Децла, Александр Толмацкий, требует проведения теста на установление отцовства своего внука Тони.
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
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Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
РИА Новости 06:37
Армия и оружие

50 военных США пострадали при ракетных ударах Ирана

Газета.Ru вчера в 19:28
Общество

Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.
РИА Новости 10:39
Общество

British Airways приостановила все полеты в Китай

Все прямые рейсы из материкового Китая приостановлены британской авиакомпанией British Airways после того, как власти Британии предупредили об опасности поездок в КНР из-за вспышки коронавируса.
Красная весна 04:01
Общество

Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
РБК 10:41
Общество

Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне

Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
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Общество

Выплаты военным и силовикам проиндексировали на 3 процента

Речь идет о размерах страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций для военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, граждан, уволенных с военной службы, и граждан, проходивших военные сборы.
СитиТрафик 02:35
Авто

«Русский Prado» от УАЗ оснастят новой коробкой передач

Речь идет о шестиступенчатой механической трансмиссии, которая сейчас проходит активные испытания, в том числе для работы с новым турбированным двигателем.
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Общество

РЖД прогнозируют снижение грузоперевозок из Китая на фоне коронавируса

Грузоперевозки РЖД из Китая могут снизиться в феврале на фоне продления из-за вспышки коронавируса новогодних праздников в стране и простоев производств, сообщил журналистам замгендиректора РЖД Алексей Шило.
Rambler News Service 12:00
Футбол

Агент Соболева подтвердил переход футболиста в «Спартак»

Московский "Спартак" арендовал нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева, сообщает "Бизнес Онлайн" со ссылкой на агента футболиста Павла Андреева.
РИА Новости 13:19
Наука

У человека в крови нашли дышащие митохондрии

Биологи Университета Монпелье взяли из крови здоровых людей и больных раком митохондрии ДНК.
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Общество

Голикова заявила об ограничении железнодорожного сообщения с Китаем

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила об ограничении железнодорожного сообщения с Китаем.
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Армия и оружие

Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа

Если начнётся война между США и РФ, то последняя проиграет в первые три часа, считают китайские аналитики.
News.ru 08:59
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Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ

Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru вчера в 12:43
Музыка

Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»

Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
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Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru 09:30
Общество

Генпрокуратура предложила реже сажать в СИЗО за нетяжкие преступления

Генеральная прокуратура РФ в среду выступила за то, чтобы заключение под стражу за преступления небольшой и средней тяжести применялось реже, чем сейчас.
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Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе

Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.
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Генри Кавилл рассказал, как снималась самая эффектная сцена «Ведьмака»

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Армия и оружие

Появилось видео применения сирийскими военными ОТРК «Точка»

Сирийские военные применили против боевиков ракету оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка».
Военное обозрение 07:19
Гаджеты

Microsoft обещает обновить Windows 7

Американская компания Microsoft планирует обновить популярную операционную систему Windows 7, но далеко не для всех.
Журналистская правда 03:04
Футбол

Агент Кокорина допустил участие футболиста в сборах с основой «Зенита»

Агент и отчим футболиста Александра Кокорина Кирилл Логинов не исключил, что его подопечный отправится на сборы в Испанию с основной командой петербургского клуба «Зенит».
Известия вчера в 08:32
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