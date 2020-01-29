На Украине почти закончились запасы собственных месторождений газа, написала на своей странице в Facebook дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укргазодобыча». В сообщении упоминаются пять главных газовых месторождений страны. Уровень истощения каждого из них превышает или равен 79 процентам.

На Украине почти закончился собственный газ

Происшествия Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.

Общество Главу Алтая госпитализировали в Москве Глава Алтайского края Олег Хорохордин был госпитализирован в московскую больницу из-за обострения панкреатита.

Политика Врио главы Чувашии стал Олег Николаев Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.

Происшествия Возобновлено уголовное дело против спасшего сотни детей хирурга Следователи возобновили уголовное дело о халатности против главы отделения трансплантологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака, который спас сотни нуждающихся в пересадке почек детей.

Общество Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.

Общество British Airways приостановила все полеты в Китай Все прямые рейсы из материкового Китая приостановлены британской авиакомпанией British Airways после того, как власти Британии предупредили об опасности поездок в КНР из-за вспышки коронавируса.

Общество Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.

Общество Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.

Общество Выплаты военным и силовикам проиндексировали на 3 процента Речь идет о размерах страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций для военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, граждан, уволенных с военной службы, и граждан, проходивших военные сборы.

Общество РЖД прогнозируют снижение грузоперевозок из Китая на фоне коронавируса Грузоперевозки РЖД из Китая могут снизиться в феврале на фоне продления из-за вспышки коронавируса новогодних праздников в стране и простоев производств, сообщил журналистам замгендиректора РЖД Алексей Шило.

Общество Генпрокуратура предложила реже сажать в СИЗО за нетяжкие преступления Генеральная прокуратура РФ в среду выступила за то, чтобы заключение под стражу за преступления небольшой и средней тяжести применялось реже, чем сейчас.

Шоу-бизнес Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.

Гаджеты Microsoft обещает обновить Windows 7 Американская компания Microsoft планирует обновить популярную операционную систему Windows 7, но далеко не для всех.