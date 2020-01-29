Энергетика
Lenta.ruНа Украине почти закончился собственный газ
На Украине почти закончились запасы собственных месторождений газа, написала на своей странице в Facebook дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укргазодобыча». В сообщении упоминаются пять главных газовых месторождений страны. Уровень истощения каждого из них превышает или равен 79 процентам.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 14:34, Ашберн
Шоу-бизнес
68-летний Олег Газманов продемонстрировал публике торс
Общество
Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск
Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Политика
США расширили антироссийские санкции
США ввели санкции против восьми граждан Украины и России и российской компании Гранд Сервис Экспресс, говорится в документе, опубликованном на сайте минфина США.
Политика
Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.
Политика
В Раде предложили отправить в поход на Крым «тех, кто уже пожил»
Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что так называемый "марш достоинства" на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Общество
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Здоровье
Эксперт Минздрава назвал сроки появления коронавируса в России
По мнению профессора, для опасений есть причины: болезнь передается воздушно-капельным путем, высокий прирост заболеваемости, новые случаи заражения в провинциях Китая, которые граничат с Российской Федерацией, завоз вируса в 16 стран.
Общество
СМИ сообщили об угрозе производству Apple в Китае из-за коронавируса
Производство устройств Apple в Китае находится под угрозой срыва из-за вспышки нового вида коронавируса.
Футбол
Лучший бомбардир «Крыльев Советов» перейдет в «Спартак»
Павел Андреев, агент форварда самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева, заявил, что футболист в ближайшее время перейдет в московский «Спартак».
Происшествия
Бросивший в «Шереметьево» детей отец сдался следователям
Отец, который бросил своих малолетних детей в столичном аэропорту "Шереметьево", пришел с повинной к следователям в городе Батайск Ростовской области.
Политика
Европарламент одобрил соглашение о выходе Британии из ЕС
Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза, передаёт Sky News.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Шоу-бизнес
Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука
Отец рэпера Децла, Александр Толмацкий, требует проведения теста на установление отцовства своего внука Тони.
Происшествия
Житель Новосибирска зарезал беременную женщину в подъезде
34-летнего жителя Новосибирска задержали по подозрению в убийстве 33-летней бывшей возлюбленной, которая находилась на восьмом месяце беременности, сообщает региональный Следственный комитет.
Авто
В Mercedes запустили двигатель на новой машине
Во вторник вечером в Mercedes опубликовали видео с первым запуском двигателя на новой машине 2020 года.
Транспорт
В Екатеринбурге начали строить новый транспортно-пересадочный узел
В уральской столице начали строительство нового транспортно-пересадочного узла в Ботаническом микрорайоне.
Политика
Глава «Почты России» станет заместителем нового руководителя
Подгузов возглавляет «Почту России» с июля 2017 года.
Здоровье
Врач рассказал, спасут ли медицинские маски от коронавируса
Вирусолог и руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ Михаил Щелканов рассказал, как правильно пользоваться медицинскими масками.
Гаджеты
Caviar представила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck
Совсем недавно Илон Маск представил концептуальный автомобиль типа пикап Cybertruck.
Религия
Протоиерея Чаплина похоронят на Троекуровском кладбище
Настоятель московского храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин умер 26 января на 52-м году жизни.
Футбол
Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в Instagram
Пятикратному обладателю "Золотого мяча" покорилась отметка в 200 млн подписчиков в Instagram, что позволило ему стать первым пользователем социальной сети со столь значительной аудиторией.
Хоккей
«Ак Барс» выиграл пятый матч подряд, победив «Витязь»
Подольский «Витязь» на домашней площадке проиграл казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:4. Казанский клуб победил в пятом матче подряд, «Витязь» проиграл четвёртый матч из последних пяти.
Гаджеты
Характеристики складного смартфона Galaxy Z Flip появились в Сети
Samsung только готовится представить новый складной смартфон Galaxy Z Flip, но возможные характеристики устройства уже утекли в Сеть.
Происшествия
Кассационный суд оставил без изменений приговор блогеру Синице
Второй кассационный суд в Москве отклонил жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице, осуждённому на пять лет колонии по обвинению в экстремизме, сообщает Агентство городских новостей «Москва».