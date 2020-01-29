На Украине почти закончились запасы собственных месторождений газа, написала на своей странице в Facebook дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укргазодобыча». В сообщении упоминаются пять главных газовых месторождений страны. Уровень истощения каждого из них превышает или равен 79 процентам.

На Украине почти закончился собственный газ

Политика Врио главы Чувашии стал Олег Николаев Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.

Политика США расширили антироссийские санкции США ввели санкции против восьми граждан Украины и России и российской компании Гранд Сервис Экспресс, говорится в документе, опубликованном на сайте минфина США.

Политика Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.

Здоровье Эксперт Минздрава назвал сроки появления коронавируса в России По мнению профессора, для опасений есть причины: болезнь передается воздушно-капельным путем, высокий прирост заболеваемости, новые случаи заражения в провинциях Китая, которые граничат с Российской Федерацией, завоз вируса в 16 стран.

Происшествия Бросивший в «Шереметьево» детей отец сдался следователям Отец, который бросил своих малолетних детей в столичном аэропорту "Шереметьево", пришел с повинной к следователям в городе Батайск Ростовской области.

Политика Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.

Происшествия Житель Новосибирска зарезал беременную женщину в подъезде 34-летнего жителя Новосибирска задержали по подозрению в убийстве 33-летней бывшей возлюбленной, которая находилась на восьмом месяце беременности, сообщает региональный Следственный комитет.

Авто В Mercedes запустили двигатель на новой машине Во вторник вечером в Mercedes опубликовали видео с первым запуском двигателя на новой машине 2020 года.

Здоровье Врач рассказал, спасут ли медицинские маски от коронавируса Вирусолог и руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ Михаил Щелканов рассказал, как правильно пользоваться медицинскими масками.

Религия Протоиерея Чаплина похоронят на Троекуровском кладбище Настоятель московского храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин умер 26 января на 52-м году жизни.

Хоккей «Ак Барс» выиграл пятый матч подряд, победив «Витязь» Подольский «Витязь» на домашней площадке проиграл казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:4. Казанский клуб победил в пятом матче подряд, «Витязь» проиграл четвёртый матч из последних пяти.