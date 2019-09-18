Политика
ИзвестияНа Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма
Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны. Об этом 18 сентября сообщает «Федеральное агентство новостей».
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Мы сделаем шаг к возвращению, они сами побегут в этой ситуации. А в это время, если в России будет ухудшение, тем более, все будут в сторону. Но к этому надо прийти.
— Николай Маломуж, украинский военный деятельФАН вчера в 21:05
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 04:29, Вашингтон
Общество
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени
В ночь на 18 сентября метеостанция на ВДНХ зафиксировала понижение температуры до 6,4 градуса.
Интерфакс 02:19
Общество
Турчак назвал приговор Павлу Устинову вопиющей несправедливостью
Может, сочувствующие Устинову пользователи соцсетей просто не выкладывают как раз те сокровенные кадры, где актер (кстати, сам служивший в Росгвардии, по некоторым данным, что могло сыграть косвенную роль в суровости наказания) причиняет страдания стражу порядка.
Газета.Ru 04:26
Происшествия
Дело участника акции 27 июля Губайдулина просят вернуть в прокуратуру
Гособвинитель запросил у Мещанского суда Москвы дело программиста Айдара Губайдулина, участника акции 27 июля, для уточнения обвинения.
RT на русском 04:11
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ликвидированы два боевика
Российская газета 01:56
Происшествия
Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР
Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР, один из них получил огнестрельные ранения - СК.
ТАСС 04:21
Политика
В Госдуме призвали Киев прекратить истерику в ОБСЕ из-за Крыма
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек призвал украинскую делегацию прекратить истерику в ОБСЕ относительно участия представителей Крыма и вернуться к конструктивному формату работы.
РИА Новости 04:01
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Футбол
Гвардиола приобрел жилье на Украине
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что приобрел квартиру на Украине. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".
Газета.Ru 01:08
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Кино
СМИ: Disney хочет снять новый фильм по Assassin’s Creed
Игромания.ру вчера в 17:43
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать белое вино
Роскачество опубликовали рекомендации по выбору белого вина. Отмечается, что в основном россияне предпочитают покупать итальянские вина.
РИА Новости 01:19
Политика
Зеленский намерен покончить с войной в Донбассе за шесть месяцев
Президент Украины Зеленский намерен в течение полугода достичь настоящего прогресса в вопросе завершения войны в Донбассе.
ИА Новороссия 03:19
Экономика
В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Известия 16 сентября в 12:35
Авто
АвтоВАЗ отказался от выпуска мощной версии «Лада Гранта»
Модельный ряд АвтоВАЗа понес потери. Но на смену старым моделям приходят новые «заряженные» версии.
Car.ru 03:57
Происшествия
Суд оштрафовал получившего перелом ноги в день акции дизайнера
Савеловский суд Москвы оштрафовал на 10 тыс. руб. дизайнера Константина Коновалова, которому сотрудники Росгвардии сломали ногу у здания мэрии перед акцией протеста 27 июля.
РБК вчера в 10:45
Общество
Ургант вспомнил на «Первом канале» о Страшном суде из-за дела Устинова
Телеведущий Иван Ургант в эфире «Первого канала» прокомментировал приговор актеру Павлу Устинову, задержанному в день акции 3 августа и получившему 3,5 года колонии общего режима по статье о применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК).
РБК 03:01
Политика
Рада отказалась отменить закон об импичменте президента
Парламент Украины на заседании в среду отказался отменить закон о процедуре импичмента президента, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.
РИА Новости 04:04
Шоу-бизнес
Ведущие «Орла и решки» Лаврентьев и Астровская решили пожениться
Музыкант и телеведущий Антон Лаврентьев, похоже, в скором времени женится на своей коллеге по программе «Орел и решка» Алине Астровской.
Телепрограмма вчера в 17:34
Экономика
Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ
Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.
РБК 01:10
Авто
Volkswagen Tiguan в России получил новую «зимнюю» спецверсию
Официальные дилерские салоны Volkswagen в России начали оформлять заказы на кроссовер Tiguan.
OAnews вчера в 13:38
Кино
В Новой Зеландии снимут сериал «Властелин колец»
Сообщается лишь то, что сериал будет основан на фантастических романах Дж. Р. Р. Толкина, что будут задействованы новые сюжетные линии, которые предшествуют "Братству Кольца"
Newsrussia.media 01:49
Футбол
Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ вчера в 04:11
Политика
Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США
Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru вчера в 00:57
Фигурное катание
Российские гимнастки стали победительницами чемпионата мира
Победительницей в упражнении с обручем стала Екатерина Селезнева.
Moi-portal.ru 01:40
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Политика
Сноуден назвал свою книгу самой продаваемой в мире из-за иска США
Бывший сотрудник ЦРУ и Агенства национальной безопасности США Эдвард Сноуден назвал свою книгу «Личное дело» самой продаваемой в мире после того, как Министерство юстиции подало на него в суд.
Lenta.ru 01:41
Происшествия
Жительница Омска прострелила себе голову во время селфи
Жительница Омска, пытавшаяся сделать селфи с травматическим пистолетом, прострелила себе голову.
Известия 02:59