Мы сделаем шаг к возвращению, они сами побегут в этой ситуации. А в это время, если в России будет ухудшение, тем более, все будут в сторону. Но к этому надо прийти.

Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны. Об этом 18 сентября сообщает «Федеральное агентство новостей».

На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма

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