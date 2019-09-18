Политика
ИзвестияНа Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма
Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны. Об этом 18 сентября сообщает «Федеральное агентство новостей».
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с чего всё началось
План экс-главы внешней разведки предусматривает постепенное формирование на Украине мощной модели и взятие Крыма под полный социальный, экономический, энергетический и водный контроль. Далее полуостров должен стать зависимым от международных партнеров Киева.ФАНвчера в 21:05
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Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Происшествия
Саудовская Аравия продала здание консульства, где был убит Хашогги
Власти Саудовской Аравии продали здание дипломатического представительства королевства в Стамбуле, где в 2018 году был убит журналист Джамаль Хашогги, передает телеканал Al-Jazeera.
REGNUM 03:30
Футбол
Ди Мария и Паредес не общаются с Икарди из-за дружбы с Месси и Кавани
По сведениям источника, у 26-летнего аргентинца есть сложности в общении с соотечественниками — хавбеками Леандро Паредесом и Анхелем Ди Марией, которые не стремятся сближаться с Икарди, предпочитая держать дистанцию.
Чемпионат вчера в 22:57
Шоу-бизнес
Разин рассказал о своем разговоре с доктором Анастасии Заворотнюк
Именно доктор сказал Разину, что к таким печальным последствиям для своего здоровья привело возможное использование в свое время Заворотнюк процедур с использованием стволовых клеток.
Телепрограмма 16 сентября в 22:53
Общество
Назван город с самыми высокомерными россиянами
Самые невысокомерные россияне, согласно исследованию, живут в Иваново — город занял 25-ю позицию.
Lenta.ru 05:49
Общество
Безопасным источником омега-3 являются водоросли
Водоросли являются дешевым и безопасным источником полезной жирной кислоты омега-3. Об этом сообщает Medicalxpress.
Соловей.Инфо 04:56
Происшествия
Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО
Мещанский суд Москвы в среду вернул прокурору дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина в связи с несоответствием фабулы дела его фактическим обстоятельствам и освободил его из СИЗО под подписку о невыезде, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:52
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк взяли под круглосуточную охрану
Рядом с палатой Анастасии Заворотнюк, которая остается под контролем медиков в одной из частных клиник столицы, начала дежурить охрана.
Телепрограмма 05:20
Политика
Сноуден рассказал о попытке ФСБ завербовать его
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в своей книге рассказал о попытке ФСБ завербовать его, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 05:18
Политика
Рада отказалась отменить закон об импичменте президента
Парламент Украины на заседании в среду отказался отменить закон о процедуре импичмента президента, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.
РИА Новости 04:04
Происшествия
В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника
В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
REGNUM 04:34
Шоу-бизнес
Гарик Сукачев впервые показал на фото свою супругу
Режиссёр впервые опубликовал в Instagram фото со своей избранницей. Внимательные поклонники отметили, что она похожа на мужа.
OAnews 00:41
Общество
В Сети высмеяли Савченко из-за фотосессии в бирюзовом платье
Интернет-пользователи высмеяли экс-депутата Верховной рады Надежду Савченко из-за фотографий с отдыха в Черногории.
РИА Новости 04:14
Политика
Иран пообещал Вашингтону ответить на любые действия против страны
Иран в переданном США через Швейцарию послании отверг свою причастность к атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии и заявил, что даст ответ на любые действия против страны.
Взгляд.ру 05:12
Шоу-бизнес
Подписчики усомнились в беременности ростовчанки Анастасии Костенко
С новостью о второй беременности супруги футболиста Дмитрия Тарасова общественность с новой силой стала обсуждать пару.
Donday.ru 16 сентября в 00:54
Армия и оружие
Пентагон призвал Турцию закупать продукцию США вместо Су-35 и Су-57
Заместитель главы Пентагона Джон Руд во вторник, 17 сентября, сообщил, что США призвали Турцию закупать американскую продукцию вместо российских Су-35 и Су-57.
Политика Сегодня вчера в 12:19
Происшествия
Четыре российских военных пострадали при нападении браконьеров из КНДР
Четыре, а не три российских пограничника получили ранения в результате нападения браконьеров из Северной Кореи, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 04:33
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге
17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.
WMJ.ru вчера в 14:47
Происшествия
Заместителя Кличко избили в Киеве
Заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Виталия Кличко Владимира Слончака избили в Киеве.
Газета.Ru 04:14
Гаджеты
TSMC не справляется с производством 7-нм чипов: над Ryzen и Radeon нависла угроза
Справедливости ради нужно заметить, что TSMC старается удовлетворять регулярные запросы постоянных клиентов в первую очередь, а задержки в поставках затрагивают прежде всего тех заказчиков, которые требуют увеличения поставок или же переходят на 7-нм технологию с других техпроцессов.
3DNews 02:35
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал процент излечимости рака груди
Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, насколько вероятно излечение от рака молочной железы в случае, если его выявляют на первой-второй стадии.
Известия вчера в 12:24
Политика
В Кремле прокомментировали приговор актёру Павлу Устинову
ИжевскИнфо.РУ вчера в 08:45
Происшествия
Жительница Омска прострелила себе голову во время селфи
Жительница Омска, пытавшаяся сделать селфи с травматическим пистолетом, прострелила себе голову.
Известия 02:59
Происшествия
Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб
Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб. Городской суд подмосковного Клина обратил в доход государства 1,7 тыс. объектов недвижимости, теневым владельцем которых, по версии Генпрокуратуры РФ, являлся обвиняемый в должностных и коррупционных преступлениях бывший глава администрации Клинского района Александр Постригань.
Коммерсантъ вчера в 15:57
Экономика
В Крыму станет доступно снятие наличных на кассах магазинов
В Крыму запустят услугу снятия наличных с банковских карт на кассах магазинов.
Известия вчера в 18:32