Армия и оружие

ИзвестияИзвестияНа Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе

Министерство обороны Украины обнародовало статистику, согласно которой ВСУ за время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники.
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Минобороны Украины подсчитало потери бронетехники в Донбассе

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Украина впервые озвучила статистику уничтоженной техники в АТО

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Минобороны Украины подсчитало потери бронетехники в Донбассе

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Специалисты подсчитали потери бронетехники со стороны ВСУ при боях в Донбассе

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На Украине посчитали технику, подбитую в Донбассе

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На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе

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Названы потери украинской бронетехники в Донбассе

News.ru18:24
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 23:08, Ашберн
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Ко Дню влюбленных россияне выбрали лучшую мелодраму века

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Депутат Рады предложил обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Украина может возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой».
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В России распродают смартфоны Honor со скидками и подарками

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Украина срывает нормандский формат

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В Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

В Забайкалье выздоровел китаец Ван Юньбин, ранее госпитализированный с коронавирусом.
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Общество

Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких

По мнению Герлиц, российские врачи сильно уступают своим немецким коллегам в плане общения с пациентами и приветливости, однако в вопросе диагностики они их даже в чем-то превосходят.
РИА Новости 21:34
Общество

Круизный лайнер отказались пускать в пять портов из-за коронавируса

Власти Таиланда отказались пускать в страну пассажиров круизного лайнера Westerdam, вышедшего из Гонконга из-за боязни распространения новым коронавирусом, сообщает Bloomberg.
DP.RU 10:55
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Число российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось

Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, с которыми ознакомился РБК.
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Старых побежит смешанную эстафету вместе с Логиновым и Елисеевым

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Как велось расследование дела «Сети»

Отдельно с 8 апреля 2019 года в Московском окружном военном суде (с октября 2019 года - 2-м Западном окружном военном суде) на выездных заседаниях в Санкт-Петербурге рассматривается уголовное дело в отношении двух предполагаемых участников организации - Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.
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Поклонская эмоционально напомнила о кровавых приказах Парубия на Майдане

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Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

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Опубликованы первые фото «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети опубликовали первые рендерные изображения нового внедорожника УАЗ «Патриот».
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В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Известия вчера в 23:12
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В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

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Преемница Меркель ушла в отставку

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Ветераны получат единоразовые выплаты к 75-летию Победы

Крым 24 вчера в 04:59
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В Польше избили граждан России, Украины и Белоруссии за русскую речь

Газета.Ru 14:31
Экономика

Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
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Общество

Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей

Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край", которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.
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«Рейнджерс» одолели «Виннипег», Шестеркин не доиграл из-за травмы

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин начал встречу в стартовом составе, но был заменен на 14-й минуте из-за подозрения на сотрясение мозга.
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Общество

Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
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Армия и оружие

Армия САР окружила несколько наблюдательных пунктов Турции в Идлибе

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил журналистам, что войска армии САР окружили четыре турецких наблюдательных пункта в провинции Идлиб.
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Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175

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Рейтинг устойчивости губернаторов: 13 глав регионов оказались в «зоне риска»

Как отмечается в обновленном рейтинге политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», подготовленный экспертами «Минченко консалтинг», наличие эффективного политического менеджмента в период транзита власти, в который вступила Россия, оказывается особенно важно, что наглядно показала, в том числе, громкая отставка Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии.
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