Армия и оружие
ИзвестияНа Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе
Министерство обороны Украины обнародовало статистику, согласно которой ВСУ за время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 23:08, Ашберн
Кино
Ко Дню влюбленных россияне выбрали лучшую мелодраму века
По мнению россиян, лучшей мелодрамой XXI века является картина «Дневник памяти» Ника Кассаветиса (в главных ролях - Райан Гослинг и Рейчел МакАдамс).
Происшествия
Челябинские власти помогают семье погибших в Таиланде детей
Политика
На Украине предложили продать земли для «защиты» от России
Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии".
Единоборства
Александр Емельяненко поспорил, что проживёт год без алкоголя
Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведёт целый год без алкоголя.
Политика
Депутат Рады предложил обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Украина может возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой».
Гаджеты
В России распродают смартфоны Honor со скидками и подарками
На смартфон действует скидка в 8 тысяч рублей, а так же можно будет выбрать на выбор фитнес-браслет Honor Band 5 или наушники Honor AM61 в качестве подарка.
Политика
Украина срывает нормандский формат
Предыдущий саммит в нормандском формате, как сообщал «Рамблер», состоялся в декабре 2019 года в Париже.
Армия и оружие
В Идлибе сбили вертолет сирийской армии
Здоровье
В Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец
В Забайкалье выздоровел китаец Ван Юньбин, ранее госпитализированный с коронавирусом.
Общество
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
По мнению Герлиц, российские врачи сильно уступают своим немецким коллегам в плане общения с пациентами и приветливости, однако в вопросе диагностики они их даже в чем-то превосходят.
Общество
Круизный лайнер отказались пускать в пять портов из-за коронавируса
Власти Таиланда отказались пускать в страну пассажиров круизного лайнера Westerdam, вышедшего из Гонконга из-за боязни распространения новым коронавирусом, сообщает Bloomberg.
Экономика
Число российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось
Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, с которыми ознакомился РБК.
Культура
Арт-критик разрушила произведение искусства за $20 тысяч
Общество
Как велось расследование дела «Сети»
Отдельно с 8 апреля 2019 года в Московском окружном военном суде (с октября 2019 года - 2-м Западном окружном военном суде) на выездных заседаниях в Санкт-Петербурге рассматривается уголовное дело в отношении двух предполагаемых участников организации - Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.
Политика
Поклонская эмоционально напомнила о кровавых приказах Парубия на Майдане
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
Авто
Опубликованы первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети опубликовали первые рендерные изображения нового внедорожника УАЗ «Патриот».
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Политика
Преемница Меркель ушла в отставку
Общество
Ветераны получат единоразовые выплаты к 75-летию Победы
Экономика
Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
Общество
Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край", которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.
Хоккей
«Рейнджерс» одолели «Виннипег», Шестеркин не доиграл из-за травмы
Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин начал встречу в стартовом составе, но был заменен на 14-й минуте из-за подозрения на сотрясение мозга.
Общество
Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам
Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
Армия и оружие
Армия САР окружила несколько наблюдательных пунктов Турции в Идлибе
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил журналистам, что войска армии САР окружили четыре турецких наблюдательных пункта в провинции Идлиб.
Политика
Рейтинг устойчивости губернаторов: 13 глав регионов оказались в «зоне риска»
Как отмечается в обновленном рейтинге политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», подготовленный экспертами «Минченко консалтинг», наличие эффективного политического менеджмента в период транзита власти, в который вступила Россия, оказывается особенно важно, что наглядно показала, в том числе, громкая отставка Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии.