Армия и оружие
ИзвестияНа Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе
Министерство обороны Украины обнародовало статистику, согласно которой ВСУ за время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники.
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В Хабаровске задержали подозреваемого в нападении на женщин
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Калла — о допинге у Франссон: я не могла поверить, что это правда
Шведская лыжница Шарлотт Калла рассказала о своей реакции на положительный допинг-тест бронзового призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Йенни Франссон.
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В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Экономика
ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству
ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
Экономика
Банк ВТБ опустил ставку по ипотеке ниже 8%
Минимальная ставка банка ВТБ по ипотеке снижена до 7,9% годовых с 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Гаджеты
Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip
Компания Samsung представила новый складной смартфон модели Galaxy Z Flip.
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В России распродают смартфоны Honor со скидками и подарками
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Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак
Наука
В Бразилии обнаружили вирус с новым геном
Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
Здоровье
Второй заболевший в России коронавирусом пациент выписался из больницы
Врачи краевой клинической инфекционной больницы в Чите 12 февраля выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, который переболел новым типом коронавируса.
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
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Алтайский край вошел в десятку самых футбольных регионов России
Алтайский край вошел в десятку самых футбольных регионов России Алтайский край вошел в десятку самых футбольных регионов России Как сообщил «Алтайский спорт», Алтайский край - единственный регион Сибирского федерального округа, вошедший в топ-10.
Шоу-бизнес
Больной раком актрисе Евгении Симоновой вырезали легкое
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Общество
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
Шоу-бизнес
У Курниковой и Иглесиаса родился третий ребенок
Третий ребенок появился в семье российской теннисистки Анны Курниковой и испанского певца Энрике Иглесиаса.
Политика
На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс
Сенатор Берни Сандерс одержал победу на прошедших во вторник праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.
Шоу-бизнес
Дочь Волочковой вновь вышла в свет с мачехой
14-летняя дочь Анастасии Волочковой Ариадна пришла на премьеру фильма «Лед-2» с мачехой — ведущей программы «Утро России» Еленой Николаевой.
Общество
ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Минтранс выступил с предложением разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями.
Хоккей
Кучеров получил травму в матче НХЛ с «Питтсбургом»
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ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу
Официальным названием нового вида коронавируса из Китая стало COVID-2019, сообщил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак, на котором она без макияжа
Ксения Собчак рискнула и выложила в сеть видео без макияжа. Ролик появился на официальной странице телеведущей в Instagram.
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезной болезни
Хоккей
В «Сент-Луисе» сообщили, что Боумистер перенес сердечный приступ
Ранее сообщалось, что матч "Сент-Луис" — "Анахайм" был прерван из-за ЧП с Боумистером.
Общество
Россиян ждут две сокращенные рабочие недели
В связи с празднованием Дня защитника Отечества россиян в этом году ждут три выходных дня - с 22 по 24 февраля, напомнили "Российской газете" в Роструде.
Единоборства
Джонс о бое с Рейесом: «Победил и извлек множество уроков»
В Хьюстоне Джон победил Рейеса единогласным решением судей, хотя многие считают, что бой выиграл Доминик.