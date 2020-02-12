Министерство обороны Украины обнародовало статистику, согласно которой ВСУ за время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники.

На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе

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