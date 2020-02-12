Армия и оружие

ИзвестияИзвестияНа Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе

Министерство обороны Украины обнародовало статистику, согласно которой ВСУ за время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники.
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На Украине подсчитали, сколько танков ВСУ потеряли в Донбассе

Красная весна01:29

Минобороны Украины подсчитало потери бронетехники в Донбассе

РИА Новостивчера в 17:43

Минобороны Украины подсчитало потери бронетехники в Донбассе

РБКвчера в 19:28

Специалисты подсчитали потери бронетехники со стороны ВСУ при боях в Донбассе

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Московский Комсомолецвчера в 17:53

На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе

Известиявчера в 20:54

Названы потери украинской бронетехники в Донбассе

News.ruвчера в 18:24
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Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемого в нападении на женщин

Российская газета 01:59
Спорт

Калла — о допинге у Франссон: я не могла поверить, что это правда

Шведская лыжница Шарлотт Калла рассказала о своей реакции на положительный допинг-тест бронзового призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Йенни Франссон.
Чемпионат вчера в 03:39
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Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

РИА Новости 02:00
Происшествия

Младенца нашли около станции метро в Москве

В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
RT на русском 01:32
Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru вчера в 15:22
Экономика

ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству

ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
РБК вчера в 11:09
Экономика

Банк ВТБ опустил ставку по ипотеке ниже 8%

Минимальная ставка банка ВТБ по ипотеке снижена до 7,9% годовых с 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба банка.
REGNUM вчера в 03:10
Гаджеты

Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip

Компания Samsung представила новый складной смартфон модели Galaxy Z Flip.
RT на русском вчера в 15:01
Гаджеты

В России распродают смартфоны Honor со скидками и подарками

На смартфон действует скидка в 8 тысяч рублей, а так же можно будет выбрать на выбор фитнес-браслет Honor Band 5 или наушники Honor AM61 в качестве подарка.
ToDay News Ufa вчера в 10:39
Культура

Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак

BFM.ru вчера в 21:57
Наука

В Бразилии обнаружили вирус с новым геном

Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
ToDay News Ufa 10 февраля в 05:12
Здоровье

Второй заболевший в России коронавирусом пациент выписался из больницы

Врачи краевой клинической инфекционной больницы в Чите 12 февраля выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, который переболел новым типом коронавируса.
Ведомости 01:38
Общество

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Lenta.ru 10 февраля в 15:10
Футбол

Алтайский край вошел в десятку самых футбольных регионов России

Алтайский край вошел в десятку самых футбольных регионов России Алтайский край вошел в десятку самых футбольных регионов России Как сообщил «Алтайский спорт», Алтайский край - единственный регион Сибирского федерального округа, вошедший в топ-10.
Глас Народа вчера в 02:12
Шоу-бизнес

Больной раком актрисе Евгении Симоновой вырезали легкое

Shraibikus News вчера в 01:54
Происшествия

Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Газета.Ru вчера в 08:59
Общество

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
РБК вчера в 11:49
Шоу-бизнес

У Курниковой и Иглесиаса родился третий ребенок

Третий ребенок появился в семье российской теннисистки Анны Курниковой и испанского певца Энрике Иглесиаса.
REGNUM вчера в 04:11
Политика

На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс

Сенатор Берни Сандерс одержал победу на прошедших во вторник праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.
РИА Новости 00:13
Шоу-бизнес

Дочь Волочковой вновь вышла в свет с мачехой

14-летняя дочь Анастасии Волочковой Ариадна пришла на премьеру фильма «Лед-2» с мачехой — ведущей программы «Утро России» Еленой Николаевой.
Рамблер 00:01
Общество

ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Минтранс выступил с предложением разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями.
Ведомости 00:50
Хоккей

Кучеров получил травму в матче НХЛ с «Питтсбургом»

RT на русском 00:21
Общество

ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу

Официальным названием нового вида коронавируса из Китая стало COVID-2019, сообщил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
РИА Новости вчера в 10:45
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

RT на русском вчера в 00:02
Шоу-бизнес

Виторган прокомментировал видео Собчак, на котором она без макияжа

Ксения Собчак рискнула и выложила в сеть видео без макияжа. Ролик появился на официальной странице телеведущей в Instagram.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 08:39
Здоровье

Врач назвал храп признаком серьезной болезни

Газета.Ru вчера в 18:49
Хоккей

В «Сент-Луисе» сообщили, что Боумистер перенес сердечный приступ

Ранее сообщалось, что матч "Сент-Луис" — "Анахайм" был прерван из-за ЧП с Боумистером.
Газета.Ru 01:44
Общество

Россиян ждут две сокращенные рабочие недели

В связи с празднованием Дня защитника Отечества россиян в этом году ждут три выходных дня - с 22 по 24 февраля, напомнили "Российской газете" в Роструде.
Российская газета 10 февраля в 19:00
Единоборства

Джонс о бое с Рейесом: «Победил и извлек множество уроков»

В Хьюстоне Джон победил Рейеса единогласным решением судей, хотя многие считают, что бой выиграл Доминик.
Sports.ru 10 февраля в 01:29
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