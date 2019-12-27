Экономика
REGNUMНа Украине подсчитали потери от российских санкций
Сумму в $31,2 млн или 1,3% от текущего экспорта в РФ недополучит Украина из-за новых, введенных в декабре, российских санкций в отношении ряда украинских товаров. Об этом 27 декабря пишет издание «Экономическая правда».
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Источник раскрыл детали расширенных санкций России против украинских товаров
Интерфакс27 декабря в 04:21
Украина признала, что из-за новых российских санкций потеряет $ 31,2 млн
Евразия Daily27 декабря в 05:45
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