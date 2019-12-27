Экономика
REGNUMНа Украине подсчитали потери от российских санкций
Сумму в $31,2 млн или 1,3% от текущего экспорта в РФ недополучит Украина из-за новых, введенных в декабре, российских санкций в отношении ряда украинских товаров. Об этом 27 декабря пишет издание «Экономическая правда».
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Политика
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Авто
Toyota показала новую версию внедорожника Land Cruiser Commercial
Японская компания представила новую версию Toyota Land Cruiser, получившую приставку Commercial в названии.
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Политика
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью
Генассаблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью.
Происшествия
На авиазаводе в Канзасе прогремел взрыв
На авиационном заводе компании Beechcraft, входящей в Textron Aviation в американском городе Уичита, штат Канзас, произошел взрыв.
Происшествия
В результате пожара на буровой установке на Ямале погибли два человека
В результате возгорания на буровой установке в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Новак заявил о готовности РФ и Украины обнулить взаимные претензии
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января.
Армия и оружие
В Ираке база с американскими военными подверглась ракетному обстрелу
Несколько ракет были выпущены в пятницу по военной базе рядом с городом Киркук на севере Ирака, где размещается контингент США.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Футбол
Первый тренер Сулейманова: «Шапи пришел записываться, я ему говорю: «Ты же совсем маленький»
Мурза Мурзаев, первый тренер форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, рассказал знакомстве с футболистом.
Армия и оружие
Учения войск НАТО немецкие СМИ назвали репетицией нападения на Россию
Учения стран НАТО "Защитник Европы", запланированные на начало 2020 года, станут для Североатлантического альянса репетицией в подготовке к наступлению на Россию.
Гаджеты
Во время выставки CES 2020 будет представлена платформа LG webOS Auto
Разработчики из компании LG Electronics планируют представить платформу подключенных автомобилей на выставке CES 2020.
Наука
Протонная терапия снижает риск побочных эффектов при лечении рака
В группе с протонной терапией серьезные побочные эффекты наблюдались у 11,5 процента пациентов, а в группе с фотонной терапией — 27,6 процента.
Общество
Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Культура
Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
Сериалы продолжат вытеснять традиционное кино, женщины и представители сексуальных меньшинств продолжат "отвоевывать" свое место в кинематографе, однако в ближайшей перспективе зрителю не стоит рассчитывать на появление радикально новых сюжетов и героев, заявили британские эксперты в интервью РИА Новости, приуроченному к Международному дню кино.
Политика
Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента
В США представители демократической партии не исключили, что могут рассмотреть вопрос о вынесении импичмента президенту США Дональду Трампу по новым обвинениям.
Финансы
Орешкин: укрепление рубля не всегда является поводом для оптимизма
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 1 декабря говорила, что основной причиной укрепления рубля является приток инвестиционного капитала в российскую экономику.
Политика
Зеленский подписал доработанный избирательный кодекс Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал доработанный избирательный кодекс с так называемыми открытыми региональными списками, сообщается на сайте Верховной Рады.
Происшествия
В Казахстане разбился самолет с 95 пассажирами
Лайнер Fokker 100 выполнял рейс в Нур-Султан, на борту было 95 пассажиров и пять членов экипажа, говорится в сообщении казахстанского аэропорта в Facebook.
Происшествия
Двух бывших спецназовцев обвинили в убийствах московских бизнесменов
Экс-сотрудники ФСБ и бывший руководитель одной из таможенных компаний обвиняются в убийствах двух московских предпринимателей и водителя в 2008 и 2012 годах.
Экономика
США «распечатали кубышку, чтобы наказать русских». Не получилось
Результат получился не очень приятным: общение журналистов с экспертами из финансовой сферы и инвесторами выявило определенное расхождение между ожиданиями и реальностью, которые могут привести к довольно забавным сюрпризам — в следующем году или чуть позже.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
Общество
Карты говорят: Таро-гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака
ОВЕН (21 марта — 20 апреля) Карты: Влюбленные – Отшельник Все дела Овнов в 2020 году будут подчинены постоянной необходимости выбора, причем иногда не только между «простым» и «понятным», но и между взаимоисключающими вариантами.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке
Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии.
Фигурное катание
Косторная превзошла собственный мировой рекорд на чемпионате России
Фигуристка Алена Косторная получила феноменальные оценки за прокат короткой программы на чемпионате России в Красноярске, набрав больше баллов, чем в победном для нее финале Гран-при в Турине.