Экономика

REGNUMREGNUMНа Украине подсчитали потери от российских санкций

Сумму в $31,2 млн или 1,3% от текущего экспорта в РФ недополучит Украина из-за новых, введенных в декабре, российских санкций в отношении ряда украинских товаров. Об этом 27 декабря пишет издание «Экономическая правда».
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 15:11, Ашберн
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