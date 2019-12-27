Сумму в $31,2 млн или 1,3% от текущего экспорта в РФ недополучит Украина из-за новых, введенных в декабре, российских санкций в отношении ряда украинских товаров. Об этом 27 декабря пишет издание «Экономическая правда».

На Украине подсчитали потери от российских санкций

Кино Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика На момент съемок "Лолиты" Лайон было 15 лет и Владимир Набоков, который принимал участие в написании сценария по собственному роману, лично выбрал Сью на роль Лолиты.

Общество В канадском ресторане отказались принимать принца Гарри и Меган Маркл Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в заведении принца Гарри и Меган Маркл, сообщает ФАН со ссылкой на Vancouver Sun.

Здоровье Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь Как сообщает ToDay News Ufa, по мнению гастроэнтеролога Алексея Паромонова, людям с хроническими заболеваниями печени стоит быть осторожными, поскольку даже минимальная доза алкоголя может вызвать негативные последствия в организме человека.

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.

Армия и оружие Террористы атаковали позиции сирийской армии в Идлибе Террористы два раза атаковали позиции сирийских военных в районе города Джарджаназ провинции Идлиб, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Политика Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2» Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".

Общество Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.

Наука Ученые создали нанозонд для исследования метастазов рака Уникальный инструмент может применяться при глубинном исследовании механизма процессов метастазирования рака, течения язвенной болезни желудка, воспалительных явлений в организме человека и других биологических систем.

Футбол «Норвич» и «Тоттенхэм» сыграли вничью «Норвич» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 20-го тура английской премьер-лиги — 2:2. За хозяев поля забили Марио Вранчич и Серж Орье (автогол).