Экономика
REGNUMНа Украине подсчитали потери от российских санкций
Сумму в $31,2 млн или 1,3% от текущего экспорта в РФ недополучит Украина из-за новых, введенных в декабре, российских санкций в отношении ряда украинских товаров. Об этом 27 декабря пишет издание «Экономическая правда».
Читать в источнике
Оценить84
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 15:11, Ашберн
Кино
Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика
На момент съемок "Лолиты" Лайон было 15 лет и Владимир Набоков, который принимал участие в написании сценария по собственному роману, лично выбрал Сью на роль Лолиты.
Общество
В канадском ресторане отказались принимать принца Гарри и Меган Маркл
Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в заведении принца Гарри и Меган Маркл, сообщает ФАН со ссылкой на Vancouver Sun.
Здоровье
Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь
Как сообщает ToDay News Ufa, по мнению гастроэнтеролога Алексея Паромонова, людям с хроническими заболеваниями печени стоит быть осторожными, поскольку даже минимальная доза алкоголя может вызвать негативные последствия в организме человека.
Авто
В Сети показали, какой может быть новая Lada Niva
Каким может получиться обновленный внедорожник под новым для себя брендом LADA, показали дизайнеры «Колёса.ру».
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Армия и оружие
Террористы атаковали позиции сирийской армии в Идлибе
Террористы два раза атаковали позиции сирийских военных в районе города Джарджаназ провинции Идлиб, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Происшествия
Певца Рому Жукова приняли за пьяного и не пустили в самолет
Адвокат певца Ромы Жукова Александр Усачев в разговоре с РЕН ТВ рассказал, что артиста не пустили в самолет в Якутске.
Кино
В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч
Политика
Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".
Политика
Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах.
Общество
Россияне пожаловались на зараженные жуками новогодние елки
Жители Омска пожаловались, что купили елку с маленькими жуками.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на «Тур де Ски» в Ленцерхайде
Происшествия
В США пять человек погибли при крушении самолета
Небольшой самолет рухнул в городе Лафайетте, американском штате Луизиана, в результате чего погибли пять человек.
Армия и оружие
Иран предостерег от попыток шпионажа за совместными учениями с Россией
Тегеран не исключает, что иностранные государства могут предпринять попытку шпионажа, направленную на совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая.
Хоккей
Овечкин будет дисквалифицирован за отказ от участия в Матче звезд НХЛ
Наука
Ученые создали нанозонд для исследования метастазов рака
Уникальный инструмент может применяться при глубинном исследовании механизма процессов метастазирования рака, течения язвенной болезни желудка, воспалительных явлений в организме человека и других биологических систем.
Футбол
«Норвич» и «Тоттенхэм» сыграли вничью
«Норвич» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 20-го тура английской премьер-лиги — 2:2. За хозяев поля забили Марио Вранчич и Серж Орье (автогол).
Авто
До России доберутся «заряженные» Audi SQ7 и SQ8
Политика
Посол России вызван в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Ранее президент РФ Владимир Путин жестко высказался о после Польше в нацистской Германии, который поддержал идею Гитлера выслать польских евреев в Африку.
Хоккей
Россия — Канада 6:0 (3-й период)
Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Канады.
Политика
Путин подписал закон о возвращении курилок в российские аэропорты
Президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении комнат для курения в российские аэропорты.
Происшествия
В московском метро пассажир напал с ножом на пенсионера
На станции "Шаболовская"московского метрополитена неизвестный напал с ножом на пенсионера.
Общество
Посол Британии охарактеризовал Россию тремя словами
Посол Великобритании в России Лори Бристоу назвал Россию «увлекательной», «энергичной» и «теплой».
Происшествия
В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка
Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.