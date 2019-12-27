Экономика
REGNUMНа Украине подсчитали потери от российских санкций
Сумму в $31,2 млн или 1,3% от текущего экспорта в РФ недополучит Украина из-за новых, введенных в декабре, российских санкций в отношении ряда украинских товаров. Об этом 27 декабря пишет издание «Экономическая правда».
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Армия и оружие
Советский танк Т-62 выдержал прямое попадание противотанковой ракеты
По версии издательства обстрел танка мог быть осуществлен из противотанкового ракетного комплекса TOW, произведенного в США.
Армия и оружие
Гиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство
Технологии
VR-перчатки Teslasuit позволят чувствовать виртуальные объекты
Музыка
Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»
Продюсер Константин Меладзе снова обрушился с критикой на Серегей Шнурова на шоу "Голос", трансляция которого состоялась сегодня на Первом канале.
Общество
Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег
Сбербанк внедрил в банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег. Это нововведение уже позволило сократить подобные случаи на 30%.
Хоккей
Михеев госпитализирован с порезом руки с матча НХЛ против «Нью-Джерси»
Российский форвард "Торонто Мейпл Лифс" Илья Михеев получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Джерси Девилз".
Шоу-бизнес
Миша Романова: «Отец моего ребенка выставил нас на улицу»
Экс-солистка «ВИА Гры» Миша Романова чуть не потеряла ребенка из-за пластической операции.
Происшествия
В Подмосковье школьница умерла после сдачи ГТО
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Культура
Международный день кино отмечают 28 декабря
Фильм, которые впервые в истории кинематографа был показан за деньги, представили братья Люмьер. Эта дата стала Международным днем кино.
Происшествия
СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом
Общество
Суд Одессы отпустил из-под стражи 11 подозреваемых в терроризме
Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов.
Общество
Ретейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
По оценкам аналитиков МТС, рынок смартфонов в России в натуральном выражении остался практически на уровне прошлого года: в 2019-м прирост составил менее 1%. При этом на фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров в уходящем году вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% — в денежном.
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года
Происшествия
В Липецкой области возбудили дело после ДТП с автобусом
В Липецкой области полиция возбудила уголовное дело после аварии с рейсовым автобусом, в которой погибли двое и пострадали 17 пассажиров.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Биатлон
Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»
По результатам «Ижевской винтовки» определится биатлонист, который отправится выступать в составе сборной России на январские этапы Кубка IBU.
Происшествия
На Ленинградском мосту в Омске столкнулись маршрутка и КамАЗ
Примерно в 7.40 на Ленинградском мосту столкнулись маршрутка и КамАЗ.
Технологии
Microsoft упростит установку драйверов и обновлений в Windows 10
Как пишет источник, компания Microsoft работает над новыми и более простыми путями установки драйверов и обновлений, не связанных с безопасностью, в Windows 10.
Политика
Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокара
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокатился на первом электрокаре турецкого производства.
Политика
ДНР подтвердила проведение обмена между Киевом и Донбассом 29 декабря
Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря, заявила "Интерфаксу" омбудсмен ДНР Дарья Морозова в субботу.
Общество
Песков назвал версию о теракте в Магнитогорске год назад слухами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта в качестве причины трагедии в Магнитогорске год назад - это слухи: информация не соответствует действительности, был взрыв газа.
Политика
На Украине призвали поднять народное восстание и вернуть Крым
Евгений Червоненко, экс-глава украинского Минтранса, во время беседы с журналистами сообщил, что необходимо спровоцировать народное восстание в Крыму, чтобы вернуть полуостров Украине.
Авто
Цены на все модели Renault вырастут с 1 января
С 1 января 2020 года Renault повысит рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России в среднем на 2,4%. Подорожание коснется автомобилей 2020 года выпуска.
Политика
Глава Еврокомиссии осудила санкции США против «Северного потока-2»
Члены Европейской комиссии негативно относятся к введению Вашингтоном санкций против газового проекта «Северный поток-2».
Футбол
ФК «Ростов» и «Рубин» задумались об аренде Гулиева у «Спартака»
Два российских футбольных клуба «Рубин» и «Ростов» заинтересовались в услугах полузащитника «Спартака» Аязу Гулиева.
Кино
Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы
Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Хоккей
Сборная США обыграла Германию, одержав первую победу на МЧМ
Экономика
Зеленский назвал «ещё одной победой» выплату Газпрома Украине
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выплату российской компанией «Газпром» $2,9 млрд украинскому Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража.