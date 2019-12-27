Экономика
REGNUMНа Украине подсчитали потери от российских санкций
Сумму в $31,2 млн или 1,3% от текущего экспорта в РФ недополучит Украина из-за новых, введенных в декабре, российских санкций в отношении ряда украинских товаров. Об этом 27 декабря пишет издание «Экономическая правда».
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Фигурное катание
Медведева снялась с чемпионата России перед произвольной программой
Экономика
Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Общество
Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января
С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.
Политика
Додон назвал Путина частью мировой истории
Президент России Владимир Путин уже стал частью мировой истории, заявил президент Молдавии Игорь Додон в интервью «РИА Новости».
Футбол
Нападающий «Краснодара» Игнатьев стал игроком «Рубина»
Нападающий Иван Игнатьев перешел из "Краснодара" в "Рубин", сообщается на официальном сайте казанского футбольного клуба.
Авто
Следующий Kia Sorento получит интерьер в стиле новой Optima
В распоряжении издания KoreanCarBlog оказались шпионские фотографии интерьера кроссовера Sorento следующего поколения, который дебютирует в 2020 году.
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» готовится к экстренной посадке
Самолет вылетел из аэропорта "Кольцово" в Симферополь с часовой задержкой в 14:10 по местному времени.
Общество
Неизвестные осквернили памятник маршалу Коневу в Праге
Неизвестные в Праге осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Армия и оружие
Оснащенный «Калибрами» корабль «Ингушетия» приняли в Черноморский флот
Малый ракетный корабль "Ингушетия" с высокоточным универсальным комплексом "Калибр" вошел в состав Черноморского флота России.
Происшествия
Из читинской психбольницы снова сбежали двое судимых пациентов
Прокуратура Читы требует от краевой психиатрической больницы надлежащей охраны территории в связи с повторным побегом двух судимых пациентов, сообщает в субботу пресс-служба краевой прокуратуры.
Общество
Лебедев призывает А. Емельяненко удалить пост в адрес Фёдора
Денис Лебедев, являющийся экс-чемпионом мира по боксу, отреагировал на скандал, который разразился между братьями Александром и Фёдором Емельяненко.
Политика
Пушков ответил на заявление Госдепа по «Северному потоку-2»
Санкции США против газопровода "Северный поток-2" не оставили надежд на изменение отношений между Россией и США, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Хоккей
Швейцария выиграла у Казахстана в матче МЧМ-2020
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Политика
ГА ООН приняла резолюцию России по борьбе с киберпреступностью
Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией.
Политика
В Совфеде прокомментировали претензии Польши из-за слов Путина
Российский сенатор Владимир Джабаров в беседе с "360" заявил, что президент России Владимир Путин оценил позицию посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского на основе конкретных архивных и трофейных документов.
Транспорт
Правительство одобрило штраф за неоплаченную езду по платным трассам
Правительство России на заседании 25 декабря одобрило введение штрафа за неоплату проезда по платным трассам, сообщается на сайте кабинета.
Происшествия
В Казахстане разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, по предварительным данным, погибли семь человек, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Общество
Меган Маркл и принц Гарри ответили отказом на просьбу королевы
О своих планах провести Рождество вне семьи принц Гарри и Меган Маркл объявили еще за неделю до этого праздника.
Происшествия
В Москве мошенница обманула родителей онкобольных детей
В Москве сотрудники полиции задержали женщину, которая под предлогом новогоднего представления выманила деньги у родителей детей, больных онкологическими заболеваниями, детей-инвалидов, а также у многодетных и малообеспеченных семей.
Кино
Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Стэнли Кубрика
На 74-ом году жизни скончалась американская актриса Сью Лайон.
Происшествия
Более 90 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали
В результате взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо погибли более 90 человек, сообщил член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.
Биатлон
Кайшева выиграла спринт на «Ижевской винтовке»
Политика
Обмен пленными между Киевом и ДНР пройдет в формате «87 на 55»
Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) пройдет в формате «87 на 55».
Происшествия
С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
Сотрудники ФСИН сегодня, 28 декабря, сняли электронные браслеты со средней и старшей из трех сестер Хачатурян — Ангелины и Крестины, сообщил ТАСС адвокат Алексей Паршин.
Общество
Росстат прогнозирует убыль населения на ближайшие 16 лет
По прогнозам Росстата, к 2035 году ожидаемая продолжительность жизни при самом худшем развитии событий составит 71 год для мужчин и 79 лет для женщин (среднее значение 75,34).