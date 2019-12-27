Экономика
REGNUMНа Украине подсчитали потери от российских санкций
Сумму в $31,2 млн или 1,3% от текущего экспорта в РФ недополучит Украина из-за новых, введенных в декабре, российских санкций в отношении ряда украинских товаров. Об этом 27 декабря пишет издание «Экономическая правда».
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Общество
Песков: взрыв в Магнитогорске не был терактом
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске не был терактом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Происшествия
МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате
МВД Казахстана отрабатывает несколько версий крушения самолета Fokker-100 в Алма-Ате, пишет Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Кино
Умерла актриса из фильма «Лолита» Сью Лайон
Актриса стала известной благодаря роли Лолиты в одноименном фильме Стэнли Кубрика. За нее она получила премию "Золотой Глобус".
Происшествия
В США два человека погибли при стрельбе во время съёмок клипа
Происшествия
Свыше 90 человек погибли из-за взрыва автомобиля в столице Сомали
В результате взрыва заминированного автомобиля в сомалийской столице Могадишо погибли более 90 человек.
Общество
Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе
«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.
Происшествия
«Мерседес» влетел в остановку и сбил двух женщин в центре Петербурга
Водитель иномарки в Петербурге не справился с управлением и влетел в остановку возле универстета культуры и искусств на Миллионной улице, пострадали две женщины.
Общество
Штаб британской разведки потерял секретные документы
Из здания британской разведки MI-6 пропали секретные документы, включающие планировку нового корпуса и данные о системах сигнализации.
Политика
Додон: Путин никого не наказывает, но и ничего не забывает
Молдавский лидер Игорь Додон заявил, что президент России Владимир Путин никого не наказывает, однако и не забывает о проступках, передает РИА "Новости".
Биатлон
Слепов выиграл индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»
Политика
Новак пообещал достроить «Северный поток-2»
Санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" предусмотрены военным бюджетом США на 2020 год, который 20 декабря подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Политика
Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву
Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке
Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии.
Космос
На МКС отправят инкубатор с каннабисом
Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Здоровье
Назвали 6 действий, которые могут защитить от рака
Медицинские эксперты определили и назвали шесть простых, но при этом очень важных действий по защите организма от рака, которые человек может начать совершать в случае необходимости уже сегодня.
Общество
Кардиолог из Нью-Йорка подал иск на Apple за использованную технологию
Кардиолог из Университета Нью-Йорка подал в суд на компанию Apple, утверждая, что она использует в Apple Watch его технологию.
Происшествия
С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сняли электронные браслеты со средней и старшей сестер Хачатурян, Ангелины и Крестины.
Шоу-бизнес
Как Меган Маркл и принц Гарри проводят Рождество в Канаде
Меган Маркл и принц Гарри проводят рождественские каникулы в Канаде. Жители города Ванкувер и окрестностей не раз видели королевскую чету.
Кино
Райан Рейнольдс подтвердил выход третьей части «Дэдпула» от Marvel
Экономика
Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Политика
Глава Южной Осетии помиловал нарушившего границу грузинского врача
Власти Южной Осетии считают, что задержанный в республике 9 ноября грузинский врач Важа Гаприндашвили нарушил границу умышленно.
Происшествия