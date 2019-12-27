Экономика

REGNUMREGNUMНа Украине подсчитали потери от российских санкций

Сумму в $31,2 млн или 1,3% от текущего экспорта в РФ недополучит Украина из-за новых, введенных в декабре, российских санкций в отношении ряда украинских товаров. Об этом 27 декабря пишет издание «Экономическая правда».
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На Украине подсчитали потери от российских санкций

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