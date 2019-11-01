Экономика

RT на русскомRT на русскомНацбанк Украины оценил потери в случае сокращения транзита газа

Национальный банк Украины не исключил снижения транзита российского природного газа через страну с около 90 млрд кубометров до 50 млрд кубометров в 2020 году, а также до 30 млрд кубометров с 2021 года.
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Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита газа из России

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