Экономика

Газета.RuГазета.RuНа Украине подсчитали потери от сокращения транзита российского газа

На Украине оценили прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа. Об этом сообщается в пресс-релизе Нацбанка Украины, который посвящен прогнозам роста экономики страны. По оценкам, убытки в 2020 году составят 0,6% ВВП, а в 2021 достигнут 0,9% ВВП.
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