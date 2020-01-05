Политика

News.ruNews.ruПресс-служба Зеленского объяснила его поездку в Оман

Ранее, как передавал NEWS.ru, украинское интернет-издание «нашло» Зеленского в Омане, хотя никаких официальных объявлений о его поездке не было. Предполагалось, что начало января президент Украины проведёт в Прикарпатье.
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