Политика
News.ruПресс-служба Зеленского объяснила его поездку в Оман
Ранее, как передавал NEWS.ru, украинское интернет-издание «нашло» Зеленского в Омане, хотя никаких официальных объявлений о его поездке не было. Предполагалось, что начало января президент Украины проведёт в Прикарпатье.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:49, Ашберн
Политика
Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Происшествия
В Крыму задержан начальник отдела полиции, сбивший трех человек
В отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Первомайского райотдела Крыма возбуждено уголовное дело после ДТП со смертельным исходом.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка Англии
"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" и пробился в 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
Происшествия
Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове
В Ростове-на-Дону мужчина попытался пройти в Дом творчества с сумкой с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Фигурное катание
Илья Авербух раскрыл зарплаты фигуристов за участие в ледовых шоу
Один из создателей шоу "Волшебник страны Оз", в котором участвуют известные фигуристы Евгения Медведева и Роман Костомаров, Илья Авербух раскрыл зарплаты ведущих спортсменов за участие в ледовых спектаклях.
Путешествия
В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками
Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
Политика
Тело Сулеймани доставили в Иран для прощания
Тело убитого генерала Касема Сулеймани доставили на родину – в Иран.
Шоу-бизнес
Константин и Софья Эрнст вышли в свет с дочерьми
Звездные супруги редко делятся подробностями личной жизни. Даже детей Константин и Софья Эрнст предпочитают скрывать от общественности.
Происшествия
Меркель выразила соболезнования семьям погибших в Италии граждан ФРГ
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования в связи с гибелью на севере Италии шести туристов из ФРГ в результате наезда автомобиля на толпу.
Политика
Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке
Иран решил прекратить выполнение обязательств по СВПД после того, как США в одностороннем порядке объявили о выходе из ядерной сделки в 2018 году и постепенно начали восстанавливать санкции против Тегерана.
Общество
Ученый рассказал о способе быстро избавиться от жира на животе
Определенное сочетание кардионагрузки, силовых упражнений и правильного питания поможет быстро избавиться от жира на животе.
Происшествия
В Таиланде задержали россиян за секс на пляже
В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Экономика
Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме
В ходе дискуссии вокруг законопроекта об отмене транспортного налога депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы.
Армия и оружие
ВВС России получат шесть модернизированных Ту-95МС в 2020 году
В распоряжение ВВС России в 2020 году поступят шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС, оснащенные новейшими комплексами радиоэлектронной борьбы и авионикой.
Наука
Вакцина от гриппа может способствовать борьбе с раком
Исследователи провели анализ более 30 тысяч историй болезней людей с раком легких и определили: чаще выживали те, кто хоть раз болел гриппом.
Авто
Chevrolet NIVA временно оставит свое название после смены собственника
Наверняка, Chevrolet NIVA получит новое название лишь после появления обновлённой модели, которая в данный момент создаётся на основе проектов Renault-Nissan.
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек скончался от ножевых ранений после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
Спорт
Опубликован топ-5 игр для компьютеров и консолей 2019 года
В топ-5 включили одну игру для персональных компьютеров, две для Xbox One, одну для PS4 и одну для Nintendo Switch.
Гаджеты
Xiaomi рассказала о своих планах в случае ввода санкций со стороны США
Во время недавнего интервью менеджер по продукции Xiaomi Аби Го (Abi Go) коснулась нескольких интересных тем, в том числе о запрете со стороны США.
Происшествия
Стоматолог в Приморье сломал пальцы просившей о помощи молодой маме
В Уссурийске стоматолог отказался оказывать помощь ребенку и сломал пальцы снимавшей его на видео матери маленького посетителя.
Армия и оружие
Пушков оценил слова Трампа об ударах по 52 объектам в Иране
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал заявление Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 иранским целям, включая объекты культуры, подтверждением прогноза о вероятности ракетной войны США против Ирана.
Политика
В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом
Организаторы бизнес-форума в Киеве отменили выступление общественного деятеля Ирины Хакамады из-за ее позиции по Крыму.
Гаджеты
Nokia готовится возродить еще один легендарный кнопочный телефон
Компания HMD Global, которая, как известно, выпускает устройства под известной на мобильном рынке маркой Nokia, анонсировала скорый выход еще одного кнопочного телефона.