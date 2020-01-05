Ранее ряд СМИ сообщил, что 5 января президента Украины Владимира Зеленского вместе с семьей заметили отдыхающим недалеко от города Маската на побережье Оманского залива.

На Украине подтвердили, что Зеленский находится в Омане

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