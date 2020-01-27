Здоровье
REGNUMНа Украине подтвердили один случай заражения коронавирусом
В Киеве подтверждён первый случай заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба Киевского городского лабораторного центра министерства здравоохранения Украины. За последнюю неделю зарегистрировали 10 920 заболевших гриппом и ОРВИ.
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Религия
Причину смерти протоиерея Всеволода Чаплина установит вскрытие
Здоровье
Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса
Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.
Политика
Президент Польши о России: все исторические сомнения разрешены
Российская и польская стороны, судя по всему, разрешили все сомнения по истории Второй мировой войны, полагает президент Польши Анджей Дуда.
Культура
Ведущей нового реалити-шоу станет 3D Людмила Гурченко
Сделать Гурченко ведущей помогли технологии - нейронная сеть с искусственным интеллектом воссоздаст образ легендарной актрисы в формате 3D.
Политика
Мишустин сменил директора департамента контроля правительства РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сменил директора департамента контроля правительства России. Ранее эту должность занимал Сергей Васильев.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Происшествия
Астраханец 14 лет насиловал свою дочку
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета.
Общество
Прокуратура проверяет жалобы водителей скорой помощи Екатеринбурга
В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по факту публикаций в СМИ о жалобах водителей скорой помощи.
Политика
Кремль ответил на прошение израильтянки Иссахар о помиловании
В Кремле подтвердили, что Наама Иссахар, приговоренная в России к семи с половиной годам колонии по делу о контрабанде гашиша, подала президенту Владимиру Путину прошение о помиловании.
Происшествия
Оставившего детей в аэропорту Шереметьево отца нашли
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что отца, который оставил детей в аэропорту Шереметьево, нашли, а также связались с их матерью.
Происшествия
Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне
Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Политика
Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
Происшествия
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Происшествия
За коллаж на Кадырова задержали 25 человек
Шоу-бизнес
Наталья Фатеева просит приносить ей еды вместо цветов
Актриса попросила, чтобы ей не дарили цветы.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Происшествия
Обломки самолета ВВС США, разбившегося в Афганистане, сняли на видео
В Сети появились кадры с места крушения самолета ВВС США, разбившегося в провинции Газни в Афганистане в понедельник, 27 января.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Армия и оружие
Адмирал ВМС США Фогго призвал брать пример с России в военной сфере
Общество
Глава Чувашии назвал ложью слова о его неуважении сотрудников МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев на своем официальном сайте назвал слухи о его непочтительном отношении к сотрудникам МЧС "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
Технологии
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Происшествия
Отца экс-сенатора Арашукова подозревают в хищении 775 млн рублей
Следствие полагает, что Арашуков-старший причастен к организации преступного сообщества и хищению газа у "Газпрома" на сумму более 30 млрд руб. В конце 2019 года стало известно, что на Рауля Арашукова завели четыре новых уголовных дела о растрате.
Здоровье
Путь в прошлое
Что думают российские врачи о дженериках Русфонд вместе с сообществом "Врачи РФ" и порталом "Новости GMP" провел анонимный опрос врачей о том, как они оценивают качество дженериков.
Происшествия
Задолжавший по алиментам 800 тыс. рублей житель Курска сменил пол
Судебные приставы в Курской области нашли должника, который сменил пол, чтобы не платить 800 тыс. рублей алиментов своему несовершеннолетнему ребенку.
Кино
«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»
Премию "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм" получила картина "Текст" Клима Шипенко, передает телеканал "Россия 24".
Футбол
«Ювентус» планирует обменять Бернардески на Пакета
«Ювентус» намерен обменять полузащитника Федерико Бернардески на хавбека «Милана» Лукаса Пакета.