В Киеве подтверждён первый случай заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба Киевского городского лабораторного центра министерства здравоохранения Украины. За последнюю неделю зарегистрировали 10 920 заболевших гриппом и ОРВИ.

На Украине подтвердили один случай заражения коронавирусом

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