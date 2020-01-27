Здоровье

REGNUMREGNUMНа Украине подтвердили один случай заражения коронавирусом

В Киеве подтверждён первый случай заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба Киевского городского лабораторного центра министерства здравоохранения Украины. За последнюю неделю зарегистрировали 10 920 заболевших гриппом и ОРВИ.
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Новый коронавирус на Украине: В Киеве подтвердили первый случай

Комсомольская правда06:55

На Украине рассказали о ситуации с гриппом и ОРВИ

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