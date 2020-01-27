Здоровье
Lenta.ruНа Украине подтвердился случай заболевания коронавирусом
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Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Экономика
В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%
Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Здоровье
Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса
Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Политика
Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных
Во Владивостоке задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в МИД.
Здоровье
Число жертв нового коронавируса в провинции Хубэй достигло ста человек
Только за 27 января в провинции подтвердили 1291 новый случай заражения, 24 человека погибли.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Экономика
Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса
"Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Происшествия
В Екатеринбурге устроили массовую драку из-за шапки на выходе из метро
В Екатеринбурге на выходе из метро "Уральская" пять мужчин устроили драку.
Общество
Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса
Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
Политика
Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии
Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.
Происшествия
В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по пути в школу
В городском округе Домодедово Московской области 14-летняя девочка скончалась по пути в школу.
Общество
В Москве начался самый сильный с начала зимы снегопад
Обещанный синоптиками самый сильный с начала зимы снегопад начался в Москве в ночь на вторник, 28 января, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Российских моряков приговорили в Греции к 395 годам тюрьмы
Мужчин обвинили в незаконной перевозке мигрантов в Грецию. Обоих россиян приговорили к 395 годам тюремного заключения.
Происшествия
Задолжавший по алиментам 800 тыс. рублей житель Курска сменил пол
Судебные приставы в Курской области нашли должника, который сменил пол, чтобы не платить 800 тыс. рублей алиментов своему несовершеннолетнему ребенку.
Авто
В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу
Актуальные цены внедорожник начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
Общество
Официально: «История Сэма» для Metro: Exodus выйдет 11 февраля
Скриншоты дополнения Февраль станет важным месяцем для «Метро»: 15 числа «Исход» готовится к релизу в Steam, а 28 числа сборник Metro: Redux появится на Nintendo Switch.
Общество
ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV.
Политика
Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Общество
Компаниям и ИП утвердили новый отчет о сотрудниках
Правление ПФР утвердило новый отчет для работодателей. Речь идет о так называемой электронной трудовой книжке.
Общество
Голикова оценила расходы на новые детские пособия в 159 млрд рублей
Министр финансов Антон Силуанов оценивал расходы на новую соцподдержку в 400–450 млрд руб. в 2020 г.
Наука
Болезнь Паркинсона может начинаться в утробе матери
Происшествия
В Алжире разбился истребитель Су-30
По данным телеканала "Аль Нахар", речь идет об истребителе Су-30 российского производства. Экипаж в составе двух человек погиб.
Экономика
Министр промышленности РФ запустил фенольное производство в Омске
В Омске официально запустили модернизированные установки по производству фенола и ацетона на заводе «Омский каучук», сообщает пресс-служба облправительства.
Футбол
Роналду поздравил возлюбленную с днем рождения
На выложенном в социальные сети фото Роналду вместе с детьми поздравляет Джорджину в днем рождения.
Происшествия
Двух подростков нашли мертвыми под снегом в Оренбуржье
«Родственники самостоятельно обнаружили следы, которые вели от дороги к отвалам, где нашли тела двоих мальчиков, засыпанные осыпью искусственного отвала породы со снегом», - рассказали в ведомстве.
Политика
В Хакасии министр финансов покидает свой пост
Заместитель главы республики Ирина Войнова покидает пост министра финансов.
Армия и оружие
«Российского киллера» взяли, когда он готовился ликвидировать украинского разведчика
Как сообщала «Русская Весна», недавно в Харькове сотрудники СБУ раскрыли «преступление века» — российские спецслужбы планировали ликвидировать украинского экс-командира разведподразделения участника «АТО» Григория Сиваченко.