Здоровье

Lenta.ruLenta.ruНа Украине подтвердился случай заболевания коронавирусом

В столице Украины Киеве подтвердили один случай заболевания коронавирусом.
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Китайское происхождение найденного на Украине коронавируса опровергли

Lenta.ru07:17

В Киеве подтвержден первый случай заболевания коронавирусом

Московский Комсомолец06:48

На Украине опровергли китайское происхождение найденного коронавируса

News.ru08:34

Украинский Минздрав объяснил появление коронавируса в стране

Национальная служба новостей09:32

На Украине зафиксирован случай заболевания коронавирусом

ТВ Центр07:09

Случай заболевания коронавирусом подтвердился на Украине

Труд10:30

В Киеве подтвердился случай заболевания коронавирусом

Наша версия08:20
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Шоу-бизнес

Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Рамблер 04:08
Экономика

В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%

Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Газета.Ru 17:46
Здоровье

Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.
РБК 08:40
Политика

Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
Политика

Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных

Во Владивостоке задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в МИД.
РИА Новости 07:56
Здоровье

Число жертв нового коронавируса в провинции Хубэй достигло ста человек

Только за 27 января в провинции подтвердили 1291 новый случай заражения, 24 человека погибли.
РИА Новости 20:42
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Известия 20:58
Экономика

Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса

"Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 16:19
Происшествия

В Екатеринбурге устроили массовую драку из-за шапки на выходе из метро

В Екатеринбурге на выходе из метро "Уральская" пять мужчин устроили драку.
Газета.Ru 19:16
Общество

В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку

REGNUM 03:32
Общество

Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса

Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
РИА Новости 19:04
Политика

Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии

Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.
ТАСС 09:40
Происшествия

В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по пути в школу

В городском округе Домодедово Московской области 14-летняя девочка скончалась по пути в школу.
Известия 13:53
Общество

В Москве начался самый сильный с начала зимы снегопад

Обещанный синоптиками самый сильный с начала зимы снегопад начался в Москве в ночь на вторник, 28 января, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 18:14
Общество

Российских моряков приговорили в Греции к 395 годам тюрьмы

Мужчин обвинили в незаконной перевозке мигрантов в Грецию. Обоих россиян приговорили к 395 годам тюремного заключения.
НТВ 09:40
Происшествия

Задолжавший по алиментам 800 тыс. рублей житель Курска сменил пол

Судебные приставы в Курской области нашли должника, который сменил пол, чтобы не платить 800 тыс. рублей алиментов своему несовершеннолетнему ребенку.
Известия 08:34
Авто

В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу

Актуальные цены внедорожник начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
Автоновости дня 03:17
Общество

Официально: «История Сэма» для Metro: Exodus выйдет 11 февраля

Скриншоты дополнения Февраль станет важным месяцем для «Метро»: 15 числа «Исход» готовится к релизу в Steam, а 28 числа сборник Metro: Redux появится на Nintendo Switch.
Игромания.ру 10:11
Общество

ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV.
Российская газета 12:50
Политика

Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
РИА Новости 18:25
Здоровье

Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
РБК 07:00
Общество

Компаниям и ИП утвердили новый отчет о сотрудниках

Правление ПФР утвердило новый отчет для работодателей. Речь идет о так называемой электронной трудовой книжке.
Время Бухгалтера 03:26
Общество

Голикова оценила расходы на новые детские пособия в 159 млрд рублей

Министр финансов Антон Силуанов оценивал расходы на новую соцподдержку в 400–450 млрд руб. в 2020 г.
Ведомости 10:22
Наука

Болезнь Паркинсона может начинаться в утробе матери

Naked Science 12:32
Происшествия

В Алжире разбился истребитель Су-30

По данным телеканала "Аль Нахар", речь идет об истребителе Су-30 российского производства. Экипаж в составе двух человек погиб.
РИА Новости 19:54
Экономика

Министр промышленности РФ запустил фенольное производство в Омске

В Омске официально запустили модернизированные установки по производству фенола и ацетона на заводе «Омский каучук», сообщает пресс-служба облправительства.
РИА ОмскИнформ 20:46
Футбол

Роналду поздравил возлюбленную с днем рождения

На выложенном в социальные сети фото Роналду вместе с детьми поздравляет Джорджину в днем рождения.
ProstoProSport 12:03
Происшествия

Двух подростков нашли мертвыми под снегом в Оренбуржье

«Родственники самостоятельно обнаружили следы, которые вели от дороги к отвалам, где нашли тела двоих мальчиков, засыпанные осыпью искусственного отвала породы со снегом», - рассказали в ведомстве.
Свободная Пресса 04:05
Политика

В Хакасии министр финансов покидает свой пост

Заместитель главы республики Ирина Войнова покидает пост министра финансов.
Среда24 05:06
Армия и оружие

«Российского киллера» взяли, когда он готовился ликвидировать украинского разведчика

Как сообщала «Русская Весна», недавно в Харькове сотрудники СБУ раскрыли «преступление века» — российские спецслужбы планировали ликвидировать украинского экс-командира разведподразделения участника «АТО» Григория Сиваченко.
Rusvesna.su 21:30
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