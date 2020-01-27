Здоровье
Lenta.ruНа Украине подтвердился случай заболевания коронавирусом
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Здоровье
ВОЗ включил центр Роспотребнадзора в реестр по коронавирусу
«Всемирная организация здравоохранения официально включила ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, разработавший две современные тест-системы по диагностике нового коронавируса, в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике заболевания», — говорится в сообщении.
Общество
Компаниям и ИП утвердили новый отчет о сотрудниках
Правление ПФР утвердило новый отчет для работодателей. Речь идет о так называемой электронной трудовой книжке.
Происшествия
В Алжире разбился истребитель Су-30
Общество
Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса
Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
Происшествия
В Греции российских моряков приговорили к 395 годам тюрьмы
Двое российских моряков были приговорены апелляционным судом города Каламат в Греции к 395 годам тюремного заключения за незаконную перевозку нелегальных мигрантов, что приравнено местным законодательством к работорговле.
Политика
Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных
Во Владивостоке задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в МИД.
Общество
Китай опередил Россию по производству и экспорту вооружений
Китай занимает вторую, после США, строчку в мире по объему производства вооружений и их продаж, Россия спустилась на третье место.
Авто
Правила прогрева современных двигателей автомобилей
Технологии
В России запущена первая промышленная сеть 5G
Первая промсеть 5G МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную 5G-зону частной сети LTE на заводе «Камаз» в татарстанских Набережных Челнах.
Здоровье
Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Германии
В Германии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба минздрава федеральной земли Бавария.
Происшествия
Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала о насилии в семье
Кино
Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»
«Текст» — российский криминально-драматический психологический триллер режиссёра Клима Шипенко, экранизация романа-бестселлера «Текст» писателя Дмитрия Глуховского, который сам адаптировал свой роман в киносценарий Главные роли исполняют Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус.
Здоровье
Китайские медики выявили ещё один способ заражения коронавирусом
Врачи выяснили, что коронавирус, который поражает людей на всех континентах, способен проникать в организм через глаза.
Здоровье
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Политика
Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
«Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась
Актриса Наталья Андрейченко, о пропаже которой сообщал 27 января директор Ян Трунцев, нашлась.
Политика
Чайка рассказал о клановости и коррупции на Северном Кавказе
Коррупция и клановость являются главными препятствиями для реализации проектов по развитию Северо-Кавказского федерального округа.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Политика
Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Общество
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Общество
Больше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году
Материнский капитал в 2020 году смогут получить больше миллиона россиян.
Культура
Культовая передача закрывается после 45 лет в эфире
Детская передача «АБВГДейка» закрывается после 45 лет в эфире.
Футбол
Орлов: Кокорин считает, что останется в «Зените»
Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о ситуации форварда «Зенита» Александра Кокорина, который отказывается уходить в аренду в ФК «Сочи», несмотря на договорённость между клубами.
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Apple запатентовала полностью стеклянный iMac
Игры
Создатель DOOM Eternal: в игре будет множество демонов из DOOM 2
В сеть выложили ролик, в котором создатель предстоящей игры DOOM Eternal рассказывает о демонах, который геймеры встретят в игре.
Экономика
Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе
Сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артем и гендиректор Первой нерудной компании (принадлежит Артему Чайке) Александр Самусев, которым напрямую принадлежало 20% железнодорожного оператора «Модум-Транс», перестали распоряжаться этими акциями.
Технологии
Обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
Космонавты нашли на Международной космической станции более 130 мест, подверженных коррозии.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Футбол
«Арсенал» обыграл «Борнмут» в Кубке Англии
Футболисты лондонского "Арсенала" на выезде встречались с "Борнмутом" в рамках 1/16 финала Кубка Англии.