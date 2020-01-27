Здоровье

Lenta.ruLenta.ruНа Украине подтвердился случай заболевания коронавирусом

В столице Украины Киеве подтвердили один случай заболевания коронавирусом.
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Китайское происхождение найденного на Украине коронавируса опровергли

Lenta.ru07:17

В Киеве подтвержден первый случай заболевания коронавирусом

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На Украине опровергли китайское происхождение найденного коронавируса

News.ru08:34

Украинский Минздрав объяснил появление коронавируса в стране

Национальная служба новостей09:32

На Украине зафиксирован случай заболевания коронавирусом

ТВ Центр07:09

Случай заболевания коронавирусом подтвердился на Украине

Труд10:30

В Киеве подтвердился случай заболевания коронавирусом

Наша версия08:20
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Здоровье

ВОЗ включил центр Роспотребнадзора в реестр по коронавирусу

«Всемирная организация здравоохранения официально включила ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, разработавший две современные тест-системы по диагностике нового коронавируса, в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике заболевания», — говорится в сообщении.
REGNUM 19:54
Общество

Компаниям и ИП утвердили новый отчет о сотрудниках

Правление ПФР утвердило новый отчет для работодателей. Речь идет о так называемой электронной трудовой книжке.
Время Бухгалтера 03:26
Происшествия

В Алжире разбился истребитель Су-30

РИА Новости 19:54
Общество

Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса

Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
РИА Новости 19:04
Происшествия

В Греции российских моряков приговорили к 395 годам тюрьмы

Двое российских моряков были приговорены апелляционным судом города Каламат в Греции к 395 годам тюремного заключения за незаконную перевозку нелегальных мигрантов, что приравнено местным законодательством к работорговле.
RT на русском 15:57
Политика

Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных

Во Владивостоке задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в МИД.
РИА Новости 07:56
Общество

Китай опередил Россию по производству и экспорту вооружений

Китай занимает вторую, после США, строчку в мире по объему производства вооружений и их продаж, Россия спустилась на третье место.
Lenta.ru вчера в 21:40
Авто

Правила прогрева современных двигателей автомобилей

Автоновости дня 25 января в 06:39
Технологии

В России запущена первая промышленная сеть 5G

Первая промсеть 5G МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную 5G-зону частной сети LTE на заводе «Камаз» в татарстанских Набережных Челнах.
CNews 11:35
Здоровье

Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Германии

В Германии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба минздрава федеральной земли Бавария.
REGNUM 18:47
Происшествия

Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала о насилии в семье

Российская газета 20:18
Кино

Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»

«Текст» — российский криминально-драматический психологический триллер режиссёра Клима Шипенко, экранизация романа-бестселлера «Текст» писателя Дмитрия Глуховского, который сам адаптировал свой роман в киносценарий Главные роли исполняют Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус.
ToDay News Ufa 24 января в 19:50
Здоровье

Китайские медики выявили ещё один способ заражения коронавирусом

Врачи выяснили, что коронавирус, который поражает людей на всех континентах, способен проникать в организм через глаза.
Live24 06:18
Здоровье

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Деловое.ТВ 12:07
Политика

Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
РИА Новости 18:25
Шоу-бизнес

«Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась

Актриса Наталья Андрейченко, о пропаже которой сообщал 27 января директор Ян Трунцев, нашлась.
РБК 20:17
Политика

Чайка рассказал о клановости и коррупции на Северном Кавказе

Коррупция и клановость являются главными препятствиями для реализации проектов по развитию Северо-Кавказского федерального округа.
Труд 08:40
Армия и оружие

Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане

Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
RT на русском 13:32
Политика

Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Экономика сегодня 18:30
Общество

Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Lenta.ru вчера в 15:01
Общество

Больше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году

Материнский капитал в 2020 году смогут получить больше миллиона россиян.
Lenta.ru 10:15
Культура

Культовая передача закрывается после 45 лет в эфире

Детская передача «АБВГДейка» закрывается после 45 лет в эфире.
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Футбол

Орлов: Кокорин считает, что останется в «Зените»

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о ситуации форварда «Зенита» Александра Кокорина, который отказывается уходить в аренду в ФК «Сочи», несмотря на договорённость между клубами.
RT на русском 14:32
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Apple запатентовала полностью стеклянный iMac

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Создатель DOOM Eternal: в игре будет множество демонов из DOOM 2

В сеть выложили ролик, в котором создатель предстоящей игры DOOM Eternal рассказывает о демонах, который геймеры встретят в игре.
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Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе

Сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артем и гендиректор Первой нерудной компании (принадлежит Артему Чайке) Александр Самусев, которым напрямую принадлежало 20% железнодорожного оператора «Модум-Транс», перестали распоряжаться этими акциями.
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Обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии

Космонавты нашли на Международной космической станции более 130 мест, подверженных коррозии.
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Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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Автодилеры предложили штрафовать за скрутку пробега у автомобилей

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«Арсенал» обыграл «Борнмут» в Кубке Англии

Футболисты лондонского "Арсенала" на выезде встречались с "Борнмутом" в рамках 1/16 финала Кубка Англии.
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