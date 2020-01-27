Здоровье
Московский КомсомолецВ Киеве подтвержден первый случай заболевания коронавирусом
На Украине в Киеве подтвержден первый случай заболевания новым коронавирусом. Об этом сообщает Киевской городской лабораторный центр Минздрава Украины. Напомним, что вспышка нового заболевания произошла в Китае в городе Ухань в конце декабря прошлого года.
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Армия и оружие
Минобороны: «Белые каски» готовят в Сирии новые химические провокации
В Сирии на территории Идлибской зоны деэскалации сохраняется угроза провокаций боевиков с применением отравляющих веществ, сообщил 27 января на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Политика
Медведев назвал главные задачи «Единой России»
Бывший премьер-министр и действующий председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал главные задачи, которые стоят перед партией.
Армия и оружие
В упавшем в Афганистане самолете опознали борт ВВС США
В сети появились кадры с предполагаемого места крушения лайнера в Афганистане: вероятно, это воздушный узел связи ВВС США.
Происшествия
Мужчина бросил двоих детей в аэропорту Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево были найдены двое братьев, которых оставил там отец.
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова опубликовала новый снимок, удививший поклонников
На одном из снимков Татьяна Буланова запечатлена вместе с актером Артёмом Анчуковым.
Общество
Мишустин поручил организовать штаб по борьбе с коронавирусом
Мишустин поручил мониторить ситуацию и информировать его на эту тему для регулярных докладов президенту.
Общество
В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса
В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор активисту Котову
Конституционный суд (КС) постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах.
Политика
Российская делегация покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса
По мнению Мясникова, панику вокруг коронавируса распространяют те, кому это выгодно, — международные организации здравоохранения.
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Здоровье
Десятки школ закрыли в Бийске из-за эпидемии гриппа и ОРВИ
Десятки школ и детсадовских групп закрыли на карантин в Бийске из-за большого количества заболевших гриппом и ОРВИ 27 января, сообщает «Бийский рабочий».
Экономика
ЦБ назвал регионы с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО
По мнению Банка России, противоправные действия на рынке ОСАГО способны вызвать не только снижение доступности страховых услуг в регионах, отнесенных к "красной" и "желтой" зонам, но и рост числа правонарушений и преступлений на финансовом рынке У Российского союза автостраховщиков (РСА) есть свой рейтинг регионов, проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО.
Общество
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
Шоу-бизнес
Ургант оказался телеведущим, которому россияне доверяют сильнее всего
Россияне назвали телеведущего Ивана Урганта знаменитостью, которой доверяют больше всего.
Космос
Япония перенесла запуск нового разведывательного спутника на 28 января
Япония перенесла запланированный на понедельник запуск нового разведывательного спутника Optical 7 в связи с плохими погодными условиями.
Политика
Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокосте
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев солидарен с Варшавой в том, что СССР виновен в начале Второй мировой войны и Холокосте.
Футбол
Кокорин не поехал на второй сбор «Сочи»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин не поехал с «Сочи» на второй сбор, стартующий в Турции.
Общество
Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.
Политика
NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине
В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения.
Энергетика
Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана
«Вопрос возможных поставок через территорию России казахстанской нефти в Белоруссию будет обсуждён белорусскими коллегами с российской стороной самостоятельно», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Политика
Комиссия рекомендовала помиловать израильтянку Иссасхар
Религия
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Умер настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин.
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 3000 начали дешеветь
Серия Ryzen 3000 более производительные, чем прошлое поколение процессоров, к тому же они выполнены по новому техпроцессу и в них используется максимальное количество ядер.
Политика
Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФО
Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.
Политика
Трамп назвал дату оглашения плана ближневосточного урегулирования
Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник обнародует план ближневосточного урегулирования.