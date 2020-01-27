Здоровье

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Киеве подтвержден первый случай заболевания коронавирусом

На Украине в Киеве подтвержден первый случай заболевания новым коронавирусом. Об этом сообщает Киевской городской лабораторный центр Минздрава Украины. Напомним, что вспышка нового заболевания произошла в Китае в городе Ухань в конце декабря прошлого года.
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Минобороны: «Белые каски» готовят в Сирии новые химические провокации

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Медведев назвал главные задачи «Единой России»

Бывший премьер-министр и действующий председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал главные задачи, которые стоят перед партией.
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В упавшем в Афганистане самолете опознали борт ВВС США

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На одном из снимков Татьяна Буланова запечатлена вместе с актером Артёмом Анчуковым.
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Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса

По мнению Мясникова, панику вокруг коронавируса распространяют те, кому это выгодно, — международные организации здравоохранения.
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Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
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Десятки школ закрыли в Бийске из-за эпидемии гриппа и ОРВИ

Десятки школ и детсадовских групп закрыли на карантин в Бийске из-за большого количества заболевших гриппом и ОРВИ 27 января, сообщает «Бийский рабочий».
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По мнению Банка России, противоправные действия на рынке ОСАГО способны вызвать не только снижение доступности страховых услуг в регионах, отнесенных к "красной" и "желтой" зонам, но и рост числа правонарушений и преступлений на финансовом рынке У Российского союза автостраховщиков (РСА) есть свой рейтинг регионов, проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО.
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Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
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Ургант оказался телеведущим, которому россияне доверяют сильнее всего

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Япония перенесла запуск нового разведывательного спутника на 28 января

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Мишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения.
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Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

«Вопрос возможных поставок через территорию России казахстанской нефти в Белоруссию будет обсуждён белорусскими коллегами с российской стороной самостоятельно», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник обнародует план ближневосточного урегулирования.
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