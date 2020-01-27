На Украине в Киеве подтвержден первый случай заболевания новым коронавирусом. Об этом сообщает Киевской городской лабораторный центр Минздрава Украины. Напомним, что вспышка нового заболевания произошла в Китае в городе Ухань в конце декабря прошлого года.

В Киеве подтвержден первый случай заболевания коронавирусом

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