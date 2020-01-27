Здоровье

Красная веснаКрасная веснаНа Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Один случай заражения коронавирусом подтвержден в Киеве на основании результатов исследования государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины», передает 27 января ИА Красная Весна. Ранее на Украине были зафиксированы три подозрения на заражение.
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Китайское происхождение найденного на Украине коронавируса опровергли

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В Киеве подтвержден первый случай заболевания коронавирусом

Московский Комсомолец06:48

На Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Красная весна06:52

На Украине опровергли китайское происхождение найденного коронавируса

News.ru08:34

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ТВ Центр07:09

Украинский Минздрав объяснил появление коронавируса в стране

Национальная служба новостей09:32

Случай заболевания коронавирусом подтвердился на Украине

Труд10:30
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Здоровье

Карантин ввели в школах Пензенской области

В 11 классах Пензенской области ввели карантин в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ.
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Счетная палата раскритиковала ЦБ за слабое развитие финансового рынка

Ухудшение заметила и Счетная палата: из семи показателей развития сектора на 2016–2018 гг. (среди которых отношение активов банковского сектора к ВВП, кредитов экономике к ВВП, пенсионных накоплений к ВВП и др.) цель достигнута только по одному – отношение активов страховщиков к ВВП.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
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Источник во дворце рассказал, что Чарльз и Уильям очень обеспокоены решением Гарри и его супруги покинуть Великобританию и обосноваться в Канаде.
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В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
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Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
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ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV.
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Россиянин Вадим Немков, выступающий в бойцовском промоушене Bellator, 9 мая сразится в титульном поединке с чемпионом организации в двух весовых категориях Райаном Бейдером.
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Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
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По всей видимости, окончательное решение будет принято в среду, 29 января.
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Госкомпания "Дом.РФ" выставила на торги помещения площадью порядка 10 тысяч квадратных метров в здании "Центрального телеграфа" в Москве, сообщается на сайте площадки проведения конкурса "Сбербанк-АСТ".
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Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Происшествия

В Киеве экс-командир разведки ДНР открыл огонь по двум полицейским

Украинские правоохранители сообщили, что оперативниками был задержан мужчина, ранивший из травматического пистолета двух человек возле кафе в киевском Гидропарке.
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В МВД подсчитали ущерб от экономических преступлений в РФ в 2019 году

Общий ущерб от экономических преступления в России в 2019 году составил 447,2 млрд рублей.
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Найдена мать брошенных в Шереметьеве детей

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Сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артем и гендиректор Первой нерудной компании (принадлежит Артему Чайке) Александр Самусев, которым напрямую принадлежало 20% железнодорожного оператора «Модум-Транс», перестали распоряжаться этими акциями.
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На Украине требуют от России часть Алмазного фонда и компенсацию

Своим постом Тягнибок поднял тему репараций, которые должна якобы выплатить именно Россия.
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В работе почты mail.ru произошел массовый сбой

В работе почтового сервиса mail.ru произошел крупный сбой.
Новая газета 05:19
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Microsoft выпустит обновление для Windows 7

Патч для патча планировался выйти для коммерческих пользователей, которые приобрели платную поддержку Windows 7. Но по всей видимости Microsoft решили выпустить апдейт для всех.
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В Костроме полиция задержала готовивших стрельбу в школе подростков

В Костроме сотрудники регионального УМВД совместно с УФСБ задержали несколько подростков, которые готовили расстрел одноклассников в своей школе.
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Почти четверть россиян поддержали объединение с Белоруссией

«Если, допустим, в 2020 году в ходе выборов в США вновь начнет разыгрываться карта так называемого российского вмешательства, то представление о России как великой державе может опять укрепиться», — считает Пожалов.
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«Работа.ру»: россияне хотели бы зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц

Россияне в среднем хотели бы получать зарплату 92 тыс. руб. ежемесячно, показал опрос сервиса «Работа.ру», на результаты которого ссылается RT.
Коммерсантъ 01:44
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В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
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Анонсирован первый трейлер девятой части «Форсажа»

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Первый случай коронавируса выявлен на Украине

Первый случай коронавируса выявлен на Украине Днем ранее сообщалось, что заболевших 2019-nCoV в стране нет.
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Верховный суд США разрешил ужесточение правил выдачи грин-карт

Верховный суд США в понедельник позволил американской администрации ввести в действие новые правила выдачи разрешений на постоянное жительство в США (так называемых грин-карт).
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Линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела

Samsung Galaxy Note10 с 256 Гб встроенной памяти теперь стоит 540 долларов (ранее 950 долларов), Samsung Galaxy Note10+ с 256 Гб встроенной памяти можно купить за 640 долларов (ранее 1 100 долларов).
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Konami работает сразу над двумя играми по Silent Hill

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