Здоровье
Красная веснаНа Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Один случай заражения коронавирусом подтвержден в Киеве на основании результатов исследования государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины», передает 27 января ИА Красная Весна. Ранее на Украине были зафиксированы три подозрения на заражение.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 17:18, Ашберн
Здоровье
Карантин ввели в школах Пензенской области
В 11 классах Пензенской области ввели карантин в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ.
Экономика
Счетная палата раскритиковала ЦБ за слабое развитие финансового рынка
Ухудшение заметила и Счетная палата: из семи показателей развития сектора на 2016–2018 гг. (среди которых отношение активов банковского сектора к ВВП, кредитов экономике к ВВП, пенсионных накоплений к ВВП и др.) цель достигнута только по одному – отношение активов страховщиков к ВВП.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Общество
Королевская семья готовит дом для Гарри и Меган Маркл
Источник во дворце рассказал, что Чарльз и Уильям очень обеспокоены решением Гарри и его супруги покинуть Великобританию и обосноваться в Канаде.
Политика
Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой
В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером
Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Общество
ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV.
Единоборства
9 мая Немков проведет титульный бой с Бэйдером
Россиянин Вадим Немков, выступающий в бойцовском промоушене Bellator, 9 мая сразится в титульном поединке с чемпионом организации в двух весовых категориях Райаном Бейдером.
Происшествия
Подростки в Махачкале пожарили курицу на Вечном огне
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о школьниках из Ставрополья, которые осквернили Вечный огонь и погасили его.
Общество
Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы
Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор активисту Котову
Конституционный суд (КС) постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах.
Футбол
«Зенит» примет решение по Кокорину 29 января
По всей видимости, окончательное решение будет принято в среду, 29 января.
Экономика
«Дом.РФ» выставил на торги бывший офис Минкомсвязи в Москве
Госкомпания "Дом.РФ" выставила на торги помещения площадью порядка 10 тысяч квадратных метров в здании "Центрального телеграфа" в Москве, сообщается на сайте площадки проведения конкурса "Сбербанк-АСТ".
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
В Киеве экс-командир разведки ДНР открыл огонь по двум полицейским
Украинские правоохранители сообщили, что оперативниками был задержан мужчина, ранивший из травматического пистолета двух человек возле кафе в киевском Гидропарке.
Общество
В МВД подсчитали ущерб от экономических преступлений в РФ в 2019 году
Общий ущерб от экономических преступления в России в 2019 году составил 447,2 млрд рублей.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьеве детей
Экономика
Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе
Сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артем и гендиректор Первой нерудной компании (принадлежит Артему Чайке) Александр Самусев, которым напрямую принадлежало 20% железнодорожного оператора «Модум-Транс», перестали распоряжаться этими акциями.
Политика
На Украине требуют от России часть Алмазного фонда и компенсацию
Своим постом Тягнибок поднял тему репараций, которые должна якобы выплатить именно Россия.
Общество
В работе почты mail.ru произошел массовый сбой
В работе почтового сервиса mail.ru произошел крупный сбой.
Гаджеты
Microsoft выпустит обновление для Windows 7
Патч для патча планировался выйти для коммерческих пользователей, которые приобрели платную поддержку Windows 7. Но по всей видимости Microsoft решили выпустить апдейт для всех.
Происшествия
В Костроме полиция задержала готовивших стрельбу в школе подростков
В Костроме сотрудники регионального УМВД совместно с УФСБ задержали несколько подростков, которые готовили расстрел одноклассников в своей школе.
Политика
Почти четверть россиян поддержали объединение с Белоруссией
«Если, допустим, в 2020 году в ходе выборов в США вновь начнет разыгрываться карта так называемого российского вмешательства, то представление о России как великой державе может опять укрепиться», — считает Пожалов.
Общество
«Работа.ру»: россияне хотели бы зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц
Россияне в среднем хотели бы получать зарплату 92 тыс. руб. ежемесячно, показал опрос сервиса «Работа.ру», на результаты которого ссылается RT.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Здоровье
Первый случай коронавируса выявлен на Украине
Первый случай коронавируса выявлен на Украине Днем ранее сообщалось, что заболевших 2019-nCoV в стране нет.
Общество
Верховный суд США разрешил ужесточение правил выдачи грин-карт
Верховный суд США в понедельник позволил американской администрации ввести в действие новые правила выдачи разрешений на постоянное жительство в США (так называемых грин-карт).
Гаджеты
Линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела
Samsung Galaxy Note10 с 256 Гб встроенной памяти теперь стоит 540 долларов (ранее 950 долларов), Samsung Galaxy Note10+ с 256 Гб встроенной памяти можно купить за 640 долларов (ранее 1 100 долларов).