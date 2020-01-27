Один случай заражения коронавирусом подтвержден в Киеве на основании результатов исследования государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины», передает 27 января ИА Красная Весна. Ранее на Украине были зафиксированы три подозрения на заражение.

На Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом

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