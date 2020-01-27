Здоровье

Красная веснаКрасная веснаНа Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Один случай заражения коронавирусом подтвержден в Киеве на основании результатов исследования государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины», передает 27 января ИА Красная Весна. Ранее на Украине были зафиксированы три подозрения на заражение.
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"По результатам исследований 67 образцов получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) - 3, грипп А - 1, грипп В - 3, аденовирус- 2, бокавирус - 1, коронавирус - 1 и риновирус- 1",- говорится в сообщении центра на странице в Facebook
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