Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали подозреваемых в убийстве двух девушек, чьи тела нашли в шкафу в арендованной квартире в Киеве. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

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