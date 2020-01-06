Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНа Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали подозреваемых в убийстве двух девушек, чьи тела нашли в шкафу в арендованной квартире в Киеве. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.
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На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

РИА Новости05:09

Стала известна личность предполагаемого убийцы найденных в шкафу киевлянок

Lenta.ru08:13

В Одессе задержали убийц найденных в шкафу девушек

Комсомольская правда05:52

В Одессе задержаны подозреваемые в убийстве двух девушек в Киеве — СМИ

REGNUM04:49

Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве девушек в Киеве

News.ru07:05

В Одессе задержаны подозреваемые в убийстве девушек, чьи тела нашли в шкафу

Росбалт05:21

Полиция задержала подозреваемых в убийстве найденных в шкафу девушек

РЕН ТВ06:01
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Шоу-бизнес

Певица Адель взволновала поклонников своей худобой

Актуальные Новости 07:52
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали самые опасные блюда в ресторанах

Некоторые блюда в ресторанах могут вызвать отравление из-за халатного отношения сотрудников заведения к их приготовлению.
UfaTime.ru вчера в 06:48
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК 07:10
Происшествия

В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть

"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
РИА Новости 07:05
Происшествия

В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Российская газета 08:46
Хоккей

«Матч ТВ» вместо ЧМ-2020 показал финал-2011

Накануне «Матч ТВ» параллельно с финалом молодёжного ЧМ по хоккею, который шёл по Первому каналу, показал повтор игры девятилетней давности, когда Россия одержала победу.
Говорит Москва 02:52
Общество

Жириновский раздал деньги «крепостным и холопам» на Красной площади

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.
РИА Новости 07:02
Общество

В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко

В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Вести.Ru 08:35
Кино

Marvel удалось вернуть себе права на Халка

Студия Marvel вновь получила права полностью контролировать персонажи Халка и Нэмора. Компания выкупила права у Universal Pictures.
OvideO.ru вчера в 17:58
Политика

В Великобритании разгорелся политический скандал из-за отпуска премьер-министра

О разгоревшемся в Соединенном Королевстве политическом скандале пишет The Mirror.
Lenta.ru 09:31
Происшествия

Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге

В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.
Газета.Ru 08:19
Политика

Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.
РБК 05:42
Политика

На Украине предложили установить памятник Бандере на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить в Конотопе памятник Степану Бандере, которого «до сих пор в страшном сне боится вся Москва».
RT на русском вчера в 15:37
Политика

МИД РФ призвал спасти ядерную сделку с Ираном

МИД России призывал мировые державы, подписавшие в 2016 году с Ираном Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), создать условия для возвращения к его реализации.
Коммерсантъ 09:05
Общество

Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»

Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Газета.Ru вчера в 11:11
Армия и оружие

Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
RT на русском 08:32
Гаджеты

NVIDIA и ASUS представили игровой монитор с частотой 360 Гц и G-Sync

Игромания.ру 03:50
Футбол

Чугайнов считает, что российский футбол деградирует

Российский футбольный тренер Игорь Чугайнов считает, что российский футбол стал деградировать.
Sport.ru 05:30
Происшествия

Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой

Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Вести.Ru 05:32
Фигурное катание

Фигуристка Бестемьянова восхитилась красотой Тарасовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 1988 года Наталья Бестемьянова вспомнила, как начинала работу с тренером Татьяной Тарасовой.
Газета.Ru 09:27
Происшествия

В Тюменской области задержали водителя попавшего в ДТП автобуса

Полиция Тюменской области возбудила уголовное дело в отношении водителя автобуса, следовавшего из Таджикистана в Сургут и попавшего в ДТП под Тобольском, жертвами которого стали два человека и семеро пострадали.
RT на русском 09:33
Политика

Пушков предложил США передать Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, призвал Вашингтон отдать обратно Техас Мексике.
Газета.Ru 04 января в 23:29
Политика

Социал-демократ Миланович победил на выборах президента Хорватии

Бывший премьер-министр Хорватии Зоран Миланович победил во втором туре президентских выборов.
Российская газета вчера в 20:12
Экономика

Цены на золото и палладий обновили рекорды

Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Коммерсантъ 08:18
Политика

В Тегеране начались траурные мероприятия по убитому генералу Сулеймани

Российская газета 02:16
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Автоспорт

Экипаж Сотникова стал вторым на втором этапе «Дакара»

Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова, выступающий в категории грузовиков, занял второе место на втором этапе ралли-марафона "Дакар", который впервые проходит в Саудовской Аравии.
Российская газета 08:27
Армия и оружие

Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны

Власти Ирака приступили к созданию механизма вывода иностранных войск из страны, сообщил пресс-секретарь командующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф, передает «Аль-Джазира».
РБК 06:46
Шоу-бизнес

Галкин высмеял собственную дочь на видео

Пришедший посмотреть шоу в собственном доме Максим подтвердил слова сына, сказав, что Лиза иногда забирается в шкаф на кухне и воображает, что находится в телевизоре.
Городовой 09:14
Шоу-бизнес

Леди Гага рассказала о пережитой череде изнасилований

Известная певица Леди Гага сообщила, что ранее подверглась череде изнасилований. По ее словам, это произошло когда ей было 19 лет.
Pravda.Ru 09:07
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