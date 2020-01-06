Происшествия
Lenta.ruНа Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек
Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали подозреваемых в убийстве двух девушек, чьи тела нашли в шкафу в арендованной квартире в Киеве. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.
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Политика
Эксперт оценил повестку предстоящей встречи Путина и Меркель
Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал актуальные вопросы предстоящей встречи президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Армия и оружие
Источник: армия Хафтара вошла в город Сирт
Политика
Иран пообещал США «второй Вьетнам» из-за убийства Сулеймани
Иран пообещал Соединенным Штатам «второй Вьетнам» в том случае, если Вашингтон не выведет свои войска с Ближнего Востока.
Общество
Скончался хирург-онколог Андрей Павленко, боровшийся с раком
Умер герой спецпроекта «Жизнь человека», хирург-онколог Андрей Павленко, почти два года боровшийся с раком желудка третьей стадии.
Армия и оружие
В Багдаде ракета взорвалась напротив посольства США
Происшествия
Подростки открыли стрельбу по детям в Приморье
От действий хулиганов пострадали два ребёнка десяти и пятнадцати лет.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
Общество
Блогер из Чечни раскидал деньги перед толпой в Волгограде
Чеченский блогер Альфредо Аудиторе раскидал деньги перед толпой в Волгограде.
Политика
Трамп заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп в написал в своем Twitter, что у Ирана не будет ядерного оружия.
Баскетбол
«Химки» победили ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты подмосковных "Химок" обыграли московский ЦСКА в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Происшествия
В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с двумя машинами
Пострадали еще три человека, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.
Хоккей
Третьяк прокомментировал путаницу с трансляцией финала МЧМ
Прямая трансляция встречи велась на одном из российских телеканалов, а в это же время другой канал показывал запись финала 2011 года, где россияне нанесли поражение канадцам и стали чемпионами.
Армия и оружие
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Биатлон
Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Общество
Сбербанк предупредил об активизации мошенников к концу праздников
Сбербанк изучил активность мошенников в период новогодних праздников и предупредил, что к концу каникул злоумышленники войдут в «рабочий режим».
Происшествия
В Таиланде оштрафовали туристов из России за секс на пляже
В таиландском городе Паттайе задержали и оштрафовали туристов из России за секс на пляже, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на pattayapeople.ru.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Политика
Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.
Технологии
В мессенджере WhatsApp обнаружили «новогодний вирус»
Многие становятся жертвами хакеров, особенно с учетом широкой аудитории WhatsApp.
Происшествия
В Подмосковье убит сотрудник «дочки» «Роскосмоса»
В Московской области убит Сергей Хайкин — сотрудник корпорации ВНИИЭМ.
Происшествия
Австралия подсчитывает ущерб от лесных пожаров
Австралия подсчитывает катастрофический ущерб от пожаров. Пламя уничтожило уже более шести миллионов гектаров леса.
Армия и оружие
Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани — WP
Госсекретарь США Майк Помпео на протяжении нескольких месяцев уговаривал президента Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 6 января сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.
Шоу-бизнес
Настя Каменских снялась без нижнего белья
Настя Каменских снялась без нижнего белья Супруга рэпера Потапа поделилась откровенным снимком.
Кино
Как снимали сцены «Ведьмака» с огнем, взрывами, сражениями и падениями
В ролике продемонстрированы сцены с падениями, сражениями, взрывами и огнем.
Политика
Избирком заявил о лидерстве Милановича на выборах президента Хорватии
Лидером в первом туре по количеству голосов стал Миланович, набрав 29,5%, а второе место заняла Грабар-Китарович, которая получила 26,7%. Таким образом, оба политика прошли во второй тур президентских выборов.
Хоккей
Тренер Андрей Назаров прокомментировал финал МЧМ в Чехии
Отечественный тренер по хоккею Андрей Назаров дал комментарий после прошедшего финала молодёжного чемпионата мира (U20), в котором встречались сборная России со сборной Канады.
Общество