Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали подозреваемых в убийстве двух девушек, чьи тела нашли в шкафу в арендованной квартире в Киеве. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

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Происшествия В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки "По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.

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Армия и оружие Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани — WP Госсекретарь США Майк Помпео на протяжении нескольких месяцев уговаривал президента Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 6 января сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

Политика Избирком заявил о лидерстве Милановича на выборах президента Хорватии Лидером в первом туре по количеству голосов стал Миланович, набрав 29,5%, а второе место заняла Грабар-Китарович, которая получила 26,7%. Таким образом, оба политика прошли во второй тур президентских выборов.