Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНа Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали подозреваемых в убийстве двух девушек, чьи тела нашли в шкафу в арендованной квартире в Киеве. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.
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На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

РИА Новости05:09

Стала известна личность предполагаемого убийцы найденных в шкафу киевлянок

Lenta.ru08:13

В Одессе задержали убийц найденных в шкафу девушек

Комсомольская правда05:52

В Одессе задержаны подозреваемые в убийстве двух девушек в Киеве — СМИ

REGNUM04:49

Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве девушек в Киеве

News.ru07:05

В Одессе задержаны подозреваемые в убийстве девушек, чьи тела нашли в шкафу

Росбалт05:21

Полиция задержала подозреваемых в убийстве найденных в шкафу девушек

РЕН ТВ06:01
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Политика

Эксперт оценил повестку предстоящей встречи Путина и Меркель

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал актуальные вопросы предстоящей встречи президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
RT на русском 11:02
Армия и оружие

Источник: армия Хафтара вошла в город Сирт

РИА Новости 10:44
Политика

Иран пообещал США «второй Вьетнам» из-за убийства Сулеймани

Иран пообещал Соединенным Штатам «второй Вьетнам» в том случае, если Вашингтон не выведет свои войска с Ближнего Востока.
Lenta.ru 10:27
Общество

Скончался хирург-онколог Андрей Павленко, боровшийся с раком

Умер герой спецпроекта «Жизнь человека», хирург-онколог Андрей Павленко, почти два года боровшийся с раком желудка третьей стадии.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:03
Армия и оружие

В Багдаде ракета взорвалась напротив посольства США

РБК вчера в 14:57
Происшествия

Подростки открыли стрельбу по детям в Приморье

От действий хулиганов пострадали два ребёнка десяти и пятнадцати лет.
Восток-Медиа 10:06
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 07:43
Политика

Оппозиция переизбрала Гуайдо на пост спикера парламента Венесуэлы

Газета.Ru 06:15
Общество

Блогер из Чечни раскидал деньги перед толпой в Волгограде

Чеченский блогер Альфредо Аудиторе раскидал деньги перед толпой в Волгограде.
News.ru 09:31
Политика

Трамп заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп в написал в своем Twitter, что у Ирана не будет ядерного оружия.
Газета.Ru 10:31
Баскетбол

«Химки» победили ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты подмосковных "Химок" обыграли московский ЦСКА в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.
РИА Новости 09:11
Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
RT на русском 10:05
Происшествия

В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с двумя машинами

Пострадали еще три человека, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 10:50
Хоккей

Третьяк прокомментировал путаницу с трансляцией финала МЧМ

Прямая трансляция встречи велась на одном из российских телеканалов, а в это же время другой канал показывал запись финала 2011 года, где россияне нанесли поражение канадцам и стали чемпионами.
МК-Спорт 07:31
Армия и оружие

Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
RT на русском 08:32
Биатлон

Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Sport24.ru 09:36
Общество

Сбербанк предупредил об активизации мошенников к концу праздников

Сбербанк изучил активность мошенников в период новогодних праздников и предупредил, что к концу каникул злоумышленники войдут в «рабочий режим».
РБК 10:29
Гаджеты

Withings представила гибридные смарт-часы ScanWatch с ЭКГ

Профиль 01:44
Происшествия

В Таиланде оштрафовали туристов из России за секс на пляже

В таиландском городе Паттайе задержали и оштрафовали туристов из России за секс на пляже, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на pattayapeople.ru.
Хабаровский край сегодня вчера в 23:10
Политика

Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Известия вчера в 17:22
Политика

Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.
РБК 05:42
Технологии

В мессенджере WhatsApp обнаружили «новогодний вирус»

Многие становятся жертвами хакеров, особенно с учетом широкой аудитории WhatsApp.
Актуальные Новости вчера в 20:07
Происшествия

В Подмосковье убит сотрудник «дочки» «Роскосмоса»

В Московской области убит Сергей Хайкин — сотрудник корпорации ВНИИЭМ.
BFM.ru 11:04
Происшествия

Австралия подсчитывает ущерб от лесных пожаров

Австралия подсчитывает катастрофический ущерб от пожаров. Пламя уничтожило уже более шести миллионов гектаров леса.
Вести.Ru вчера в 22:21
Армия и оружие

Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани — WP

Госсекретарь США Майк Помпео на протяжении нескольких месяцев уговаривал президента Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 6 января сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.
REGNUM 09:24
Шоу-бизнес

Настя Каменских снялась без нижнего белья

Настя Каменских снялась без нижнего белья Супруга рэпера Потапа поделилась откровенным снимком.
Экспресс газета 08:45
Кино

Как снимали сцены «Ведьмака» с огнем, взрывами, сражениями и падениями

В ролике продемонстрированы сцены с падениями, сражениями, взрывами и огнем.
Cyber.sports.ru 04:40
Политика

Избирком заявил о лидерстве Милановича на выборах президента Хорватии

Лидером в первом туре по количеству голосов стал Миланович, набрав 29,5%, а второе место заняла Грабар-Китарович, которая получила 26,7%. Таким образом, оба политика прошли во второй тур президентских выборов.
РБК вчера в 15:25
Хоккей

Тренер Андрей Назаров прокомментировал финал МЧМ в Чехии

Отечественный тренер по хоккею Андрей Назаров дал комментарий после прошедшего финала молодёжного чемпионата мира (U20), в котором встречались сборная России со сборной Канады.
DixiNews 05:56
Общество

Сотрудники McDonald’s могут лишиться корпоративов

Российская газета 06:48
Главное