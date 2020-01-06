Правоохранительные органы Одессы поймали подозреваемых в убийстве девушек, которых нашли в шкафу в арендованной квартире в Киеве, сообщает ТСН. Предполагаемых преступников задержали рано утром. Их число, а также пол и возраст не сообщаются.

На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

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