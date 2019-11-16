Происшествия

RT на русскомRT на русскомНа Украине похитили главу банка

В Киеве неизвестные похитили главу одного из крупнейших банков Украины — АО «Укрэксимбанк» — Александра Гриценко. Об этом сообщает украинский телеканал «Прямой» со ссылкой на родственников банкира.
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«По словам родственников, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял», – говорится в сообщении
 на сайте канала.
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