Происшествия
RT на русскомНа Украине похитили главу банка
В Киеве неизвестные похитили главу одного из крупнейших банков Украины — АО «Укрэксимбанк» — Александра Гриценко. Об этом сообщает украинский телеканал «Прямой» со ссылкой на родственников банкира.
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«По словам родственников, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял», – говорится в сообщении на сайте канала.Взгляд.ру08:18
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