с чего всё началось

В Киеве неизвестные похитили главу одного из крупнейших банков Украины — АО «Укрэксимбанк» — Александра Гриценко. Об этом сообщает украинский телеканал «Прямой» со ссылкой на родственников банкира.

Происшествия В общежитии в Киеве прогремел взрыв В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.

Политика Климкин назвал разведение сил в Донбассе успехом Путина Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент РФ Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.

Общество Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.

Общество В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.

Общество Билл Гейтс возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg Билл Гейтс впервые за более чем два года возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg. Он сместил с первого места главу Amazon Джеффа Безоса.

Гаджеты Vivo презентовала смартфон S5 с квадрокамерой Один из самых крупных производителей смартфонов в мире - компания Vivo презентовала инновационное устройство S5.

Политика Появилось фото Путина в окружении спецназа Президент России Владимир Путин сфотографировался с солдатами спецназа Бразилии, которые охраняли его во время визита в страну.

Политика Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Армия и оружие Армия Израиля отбила ракетную атаку из сектора Газа С момента начала обострения 12 ноября радикалы из сектора Газа выпустили около 450 ракет, от ответных ударов армии Израиля погибли, по данным Минздрава Газы, не менее 30 человек.

Здоровье Кардиолог объяснил опасность вейпов Кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин в интервью телеканалу "360" объяснил опасность электронных сигарет для человеческого организма.

Здоровье Врачи-урологи рассказали о способах лечения рака простаты Ведущие врачи-урологи России в ходе телеконференции «Современные тенденции хирургического лечения новообразований предстательной железы» на площадках группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» обсудили методы диагностики и лечения рака простаты.

Здоровье Названы полезные продукты, резко повышающие уровень сахара в крови Медицинскими специалистами определены и названы некоторые полезные продукты, которые способны вызывать резкие скачки уровня сахара в крови из-за высокого гликемического индекса, сообщает издание "Аргументы и Факты".

Технологии Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.