Происшествия
ВедомостиНа Украине автобус с эвакуированными из Китая забросали камнями
Колонну автобусов с эвакуированными из китайского Уханя украинцами, прибывшую на карантин в санаторий в поселке Новые Санжары Полтавской области, забросали камнями местные жители, пишет агентство УНИАН. Так люди выразили протест против размещения эвакуированных на территории области.
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Политика
Путин, Меркель и Макрон провели телефонный разговор
Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель провели трехсторонний телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.
Футбол
Олимпиакос — Арсенал 0:0 (Перерыв)
"Арсенал" в ЛЕ свою группу выиграл (3-2-1 14:7 11). Лондонцы опередили "Айнтрахт", "Стандард" и "Гимарайнш".
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Шоу-бизнес
Супруга Джигана Оксана Самойлова показала новорожденного сына
Снимок был опубликован в Instagram. Самойлова вместе со своим мужем Джиганом на фотографии держат на руках сына.
Происшествия
Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Японские медики диагностировали коронавирус COVID-19 ещё у двоих граждан России, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess.
Общество
Минпромторг предложил увеличить транспортный налог на старые машины
Минпромторг предложил с 2021 года увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.
Общество
Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.
Происшествия
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости на сейсмостанции "Петропавловск".
Энергетика
Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров
Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году является недопустимо большим.
Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Политика
Путин опроверг предположение, что его «тандем» с Медведевым распался
В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" российский лидер опроверг информацию о том, что его "тандем" с экс-премьером Дмитрием Медведевым распался.
Здоровье
Гастроэнтеролог назвала связь между изжогой и раком пищевода
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь развивается из-за заброса содержимого желудка в пищевод.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»
Российский лыжник Александр Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур» в Норвегии.
Политика
Сергей Шнуров официально пошел в политику
Хоккей
СКА обыграл «Торпедо» и стал победителем дивизиона Боброва
Петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
В Евросоюзе спорят о бюджете на семь лет
В четверг лидеры Евросоюза собрались на экстренном саммите в Брюсселе, чтобы прийти к согласию о бюджете организации на 2021–2027 годы.
Авто
Новый Volkswagen Caddy рассекретили перед премьерой
В распоряжении издания Auto Motor und Sport оказались официальные фотографии пассажирской версии Volkswagen Caddy нового поколения.
Здоровье
Британским врачам разрешили не лечить расистов и сексистов
Раньше врачи могли отказать в оказании медицинской помощи только в том случае, если пациент проявлял агрессию.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Шоу-бизнес
Стриженовы вручили особый подарок Заворотнюк и Чернышеву
Супруги поблагодарили журнал за оказанную честь, но решили распорядиться наградой по своему усмотрению и передать её Анастасии Заворотнюк и Петру Чернышеву, которых в 2019 году ждало много испытаний.
Шоу-бизнес
Алсу признала покупку голосов для своей дочери на шоу «Голос»
Певица отметила, что за каждым из сообщений в поддержку ее дочери Микеллы «стоят живые люди».
Общество
Начался перевод плавучего космодрома «Морской старт» из США в Россию
В декабре 2019 года S7 сообщила, что Госдеп США разрешил перебазирование "Морского старта" в Россию.
Происшествия
В Татарстане задержали планировавших выехать в Сирию экстремистов
В Казани оперативникам ФСБ удалось задержать участников экстремистской группировки «Ат-Такфир валь-Хиджра» (запрещена в России), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение регионального управления спецслужбы.