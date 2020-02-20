Происшествия

ВедомостиВедомостиНа Украине автобус с эвакуированными из Китая забросали камнями

Колонну автобусов с эвакуированными из китайского Уханя украинцами, прибывшую на карантин в санаторий в поселке Новые Санжары Полтавской области, забросали камнями местные жители, пишет агентство УНИАН. Так люди выразили протест против размещения эвакуированных на территории области.
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Автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами прибыли в санаторий под Полтавой

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