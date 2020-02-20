Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаНа Украине полиция силой расчистила путь для эвакуированных из Уханя

Прямую трансляцию происходящего ведут несколько телеканалов. Местные жители, которые оказались категорически против размещения в санатории своих сограждан, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса, преградили путь к пансионату подожженными ветками и дровами.
Читать в источнике
Комментировать285

Подробнее о событии

У санатория на Украине начались столкновения протестующих с полицией

РИА Новости12:56

Эвакуированные из Китая украинцы доставлены в санаторий в Новых Санжарах

Газета.Ru13:20

Автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами прибыли в санаторий Полтавской области

Коммерсантъ13:20

Столкновения из-за эвакуированных из КНР начались в Полтавской области

Известия12:53

Эвакуированные из Китая украинцы прибыли в санаторий на фоне протестов

РБК13:48

Автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами прибыли в санаторий в Новых Санжарах

ТАСС12:54

Автобусы с эвакуированными из КНР под Полтаву забросали камнями

RT на русском13:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Армия и оружие

Турция подтвердила, что США могут направить ей Patriot

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Соединенные Штаты могли бы поставить республике зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в качестве поддержки Анкары из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб.
ТАСС 14:15
Происшествия

Суд арестовал обвиняемую в получении взятки экс-помощницу Дворковича

Алексеевой предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
РБК 12:46
Общество

Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль

Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
РИА Новости 12:21
Армия и оружие

Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
РИА Новости вчера в 20:36
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
RT на русском 09:16
Экономика

Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной

Страховые взносы, которые платит сейчас работодатель в России за каждого сотрудника, слишком высоки, заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ 11:57
Общество

Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Коммерсантъ 10:45
Политика

Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы

Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
RT на русском 12:44
Армия и оружие

Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.
Avia.pro вчера в 10:56
Общество

Путин пообщался с людьми в Санкт-Петербурге

Lenta.ru вчера в 06:45
Общество

Начался перевод плавучего космодрома «Морской старт» из США в Россию

В декабре 2019 года S7 сообщила, что Госдеп США разрешил перебазирование "Морского старта" в Россию.
РИА Новости 12:16
Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском 05:24
Общество

Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки

Посольство Украины в Китае сообщило, что украинка Анастасия Зинченко отказалась уезжать из города Ухань без своей собаки.
РИА Новости 13:34
Происшествия

Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков

Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Газета.Ru 11:58
Энергетика

Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Газета.Ru 10:12
Общество

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии повысят на 6,1%, об этом заявил министр труда и социального развития Антон Котяков, сообщает «РИА Новости».
Солидарность 04:48
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении

Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
Gazeta.SPb 00:21
Хоккей

СКА одолел «Торпедо» в овертайме

В четверг, 20 февраля, хоккеисты СКА одолели нижегородцев из «Торпедо» в овертайме.
Форпост Северо-Запад 14:09
Общество

Запуск спутника «Меридиан-М» мог закончиться аварией

Газета.Ru 13:04
Культура

Режиссер «Карточного домика» снимет сериал про Октябрьскую революцию

Истории про Пеккалу переведены на 22 языка, по всему миру продано более миллиона книг.
РИА Новости 13:09
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Интерфакс 05:20
Политика

МИД РФ предрек Украине саморазрушение в случае продолжения конфронтационной политики

События на Майдане 2014 года принесли Украине «бесконечный политический хаос, правовой нигилизм, разгул ультранационализма»; если Киев продолжит осуществлять конфронтационную политику, стране грозит неизбежное саморазрушение, сказано в заявлении МИД России по случаю 6-ой годовщины вооруженного государственного переворота на Украине.
ФАН 14:05
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл 31 марта выйдут из королевской семьи

31 марта состоится официальный выход пары из королевской семьи. До этого герцог и герцогиня Сассекские посетят ряд мероприятий.
RuNews24.ru 06:04
Хоккей

«Спартак» взял реванш у «Ак Барса» в чемпионате КХЛ

Команда Олега Знарка обыграла гостей со счетом 6:3, взяв реванш за недавнее поражение в Казани.
Вести.Ru 13:59
Биатлон

Назван предварительный состав мужской сборной России на эстафету на ЧМ

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал предварительный состав мужской сборной России на эстафету на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Газета.Ru 10:41
Общество

Подо Львовом в больнице запели гимн, узнав, что к ним не едут из Уханя

РЕН ТВ 10:59
Общество

Соперники впечатлены изобретением Mercedes

Показанная Mercedes во второй день тестов система DAS (Dual Axis Steering – двухосевое рулевое управление) позволила ввести ещё одно измерение в процесс управления машиной, оперативно регулируя угол развала колёс, что позволит более эффективно работать с резиной.
F1news.ru 13:38
Происшествия

Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Происшествия

В Лондоне неизвестный напал с ножом на одного из прихожан в мечети

70-летний пострадавший получил несколько ранений и доставлен в больницу.
Эхо Москвы 13:30
Здоровье

Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса

Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Ведомости вчера в 12:54
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное