Прямую трансляцию происходящего ведут несколько телеканалов. Местные жители, которые оказались категорически против размещения в санатории своих сограждан, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса, преградили путь к пансионату подожженными ветками и дровами.

На Украине полиция силой расчистила путь для эвакуированных из Уханя

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