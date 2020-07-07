Правоохранительные органы Украины в ходе спецоперации задержали в Киеве двух граждан России по подозрению в планировании преступлений. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Украинская полиция задержала в Киеве двух россиян

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