Политика
ТАССУкраинская полиция задержала в Киеве двух россиян
Правоохранительные органы Украины в ходе спецоперации задержали в Киеве двух граждан России по подозрению в планировании преступлений. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
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Здоровье
В связи с резким ростом количества инфицированных на Алтае ужесточают меры
Отрицательная динамика (точнее, быстро растущее количество заболевших) сохраняется на протяжении нескольких дней, только за прошедшие сутки выявлен 171 новый случай заболевания.
Бийский рабочий 12:00
Футбол
«Арсенал» в меньшинстве упустил победу над «Лестером» в матче АПЛ
Лондонский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Лестером» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 17:15
Происшествия
Окончательное обвинение предъявлено Михаилу Ефремову
Российская газета вчера в 12:41
Политика
Berliner Zeitung: Россия заставит Запад жалеть о попытках ее унизить
Немецкие журналисты обратили внимание на то, что многие мировые СМИ в своих материалах на эту тему игнорировали некоторые части текста Путина, которые были не очень удобны в контексте трактовки на Западе событий, предшествовавших началу Второй мировой войны.
ПолитРоссия 10:49
Здоровье
Коронавирусный госпиталь откроется в горбольнице Бердска
Госпиталь рассчитан на 60 человек. Он должен открыться уже на следующей неделе, а работать должен как сортировочный центр.
Atas.info 10:34
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Здоровье
Красноярский врач рассказал о дефиците мест в больницах
О состоянии дел рассказал заведующий госпиталем Артем Архипов. Сейчас в базовом инфекционном госпитале краевой больницы лечатся 338 человек.
НГС24 08:43
Армия и оружие
В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами
По данным NYT, информация о нападениях на военных, организованных Россией, была доложена президенту США Дональду Трампу.
РБК 21:23
Здоровье
Врач пояснил отказ от подключения тяжелобольных COVID-19 к ИВЛ
Глава отделения лечения COVID-19 клиники в Израиле доктор Гай Хошен объяснил, почему при лечении тяжелых случаев коронавируса врачи стараются не подключать больных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) без острой необходимости.
РЕН ТВ 21:16
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали сторонника ИГ, готовившего теракт в Астрахани
Сотрудники ФСБ задержали в Астраханской области мужчину, готовившего нападения на административные здания, сообщает РИА Новости.
Sputnik Армения 08:31
Общество
В Петербурге восстановили граффити с изображением Иосифа Бродского
Впервые граффити появилось на стене питерской школы 24 мая в день рождения Бродского, однако руководство учебного заведения решило его закрасить.
Эхо Москвы 22:09
Политика
Глава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая
К другим достижениям ведомства глава Пентагона отнес проведение международных контртеррористических операций, сохранение ведущей роли США в коалиции по борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в России), а также сохранение свободы мореплавания и торговли в спорных водах в Персидском заливе и Южно-Китайском море.
РБК 22:21
Происшествия
Пять человек умерли от коронавируса за сутки в Иркутской области
«Госпитализированными 7 июля в Приангарье остаются 1487 человека, еще 2759 с диагнозом COVID-19 получают необходимое лечение амбулаторно», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.
КП - Иркутск вчера в 22:45
Политика
Тимошенко заявила о «жестоком обмане» украинцев
Газета.Ru 22:36
Происшествия
В Республике Алтай скончались еще два пациента с коронавирусом
Коронавирус подтвердился у 11 жителей Кош-Агачского района, у семи человек, прибывших на работу в Турочакский район, у трех жителей Майминского района и у 18-летней жительницы Горно-Алтайска.
RuNews24.ru 05 июля в 23:41
Наука
Биологи предложили создать глобальный каталог живых существ
Глобальный таксономический каталог живых существ на Земле предложили создать ученые из разных стран.
ИА Красная Весна 15:16
Общество
В Сербии протестующие против карантина прорвались в парламент
В Белграде перед зданием парламента прошла акция протеста против введения ограничений из-за коронавируса.
Коммерсантъ 22:57
Общество
В Москве и Подмосковье прогнозируется температурный градиент
В Москве и Московской области ожидается температурный градиент — климатическое явление, когда разница между температурой в отдельных районах может составлять 15°C. Это связано с прохождением холодного воздушного фронта, сообщил Гидрометцентр.
Коммерсантъ 23:23
Интернет
Эксперты назвали самые легко раскрываемые пароли
По словам главы "Агентства кибербезопасности" Евгения Лифшица, взломщики чаще всего работают методом брутфорса, когда сначала для попытки входа перебираются словари установленных по умолчанию и самых популярных простых паролей, а затем в ход идут пароли по результатам социальной инженерии.
РЕН ТВ 20:23
Армия и оружие
В Англии раскритиковали газету Daily Express за антироссийскую статью
Газета Daily Express опубликовала статью, вызвавшую определённую реакцию в Англии.
Актуальные Новости 12:59
Политика
Байден предложил ввести ограничения на импорт товаров из России
В случае победы на выборах Байден обещает ввести целевые ограничения на импорт из РФ и КНР, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности США.
Известия 19:26
Общество
Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы
Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
RT на русском 15:57
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия 18:13
Здоровье
В Свердловской области ужесточили показания для проведения КТ
В Свердловской области стали более жёсткими показания для проведения КТ.
Екатеринбург в эфире 14:10
Авто
Компания Haval показала официальные изображения нового Haval H6
Официальный дебют нового Haval H6 намечен на август текущего года, премьера состоится в рамках международного автосалона в Чэнду.
Новые автомобили 12:37
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
Общество
Специалист назвала вид шоколада, который позволит укрепить иммунитет
Зародина отметила, что самым полезным в этом случае будет горький шоколад.
Политика Сегодня 22:15