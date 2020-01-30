Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что детей в стране разделили на три сорта. Об этом она сказала в эфире телеканала NEWSONE в ходе обсуждения закона о госязыке.

На Украине политиков обвинили в разделении детей на три сорта

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