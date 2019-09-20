с чего всё началось

Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».

Политика В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Красная рыба в России подорожала из-за снижения вылова Как сообщает РБК, 16 сентября горбуша (самый распространенный как по численности популяции, так и по объемам вылова вид тихоокеанского лосося) подорожала на 30% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Армия и оружие В США заявили о наличии плана прорыва ПВО Калининграда У Соединенных Штатов имеется план прорыва российской противовоздушной обороны в Калининграде, и при необходимости они готовы привести его в действие.

Киберспорт В демоверсии Code Vein появился новый уровень Cure your thirst on 27 September: https://t.co/BuVfrywlTY pic.twitter.com/lYXyYoHj0C — Code Vein (@CodeVeinGame) September 19, 2019 Новый патч 1.1 открывает в демоверсии Code Vein целый уровень, The Town of Sacrifice.

Кино Сталлоне и Шварценеггер в «День Рэмбо» померились ножами «Рэмбо: Последняя кровь» получил крайне жестокий рекламный ролик Тот самый нож, которым умело орудует Рэмбо в фильме, Сильвестр Сталлоне в «День Рэмбо» выставил на аукцион.

Политика Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским 19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.

Единоборства Президент UFC допустил возможность боя Хабиба с Сен-Пьером Надеюсь, в этот раз переговоры завершатся успешно. Бой Хабиба с Сен-Пьером тоже реален. Посмотрим, как все сложится с Тони.

Происшествия Во Владивостоке горит крупный торговый центр Рано утром 21 сентября во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим».

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Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.

Гаджеты Марка Apple опустилась с 11 на 24 место в рейтинге брендов в Китае В последние годы Apple прилагает значительные усилия, стараясь увеличить продажи своей продукции в Китае, который стал крупнейшим рынком смартфонов.

Общество В Госдуме рассказали, когда лучше всего брать отпуск Наиболее финансово выгодным временем для ухода в отпуск являются месяцы, в которых больше всего рабочих дней.

Гаджеты Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A Диагональ дисплея телевизора составила 70 дюймов. Продажи Mi TV 4A стартуют сегодня, 19 сентября. Стоит устройство 564 доллара США.

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Происшествия Экс-глава департамента Минкультуры арестован по делу о мошенничестве В скором времени суд рассмотрит аналогичные ходатайства в отношении других фигурантов дела, в том числе заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова.