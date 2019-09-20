Политика
ИзвестияНа Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
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с чего всё началось
"Конечно, конфискация", — цитируют "Украинские новости" ответ Милованова на вопрос, какие меры будут приняты для предотвращения покупки земли россиянами.Московский Комсомолец14:30
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Политика
В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России
Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:19
Экономика
Красная рыба в России подорожала из-за снижения вылова
Как сообщает РБК, 16 сентября горбуша (самый распространенный как по численности популяции, так и по объемам вылова вид тихоокеанского лосося) подорожала на 30% по сравнению с сентябрем прошлого года.
Известия вчера в 03:32
Армия и оружие
В США заявили о наличии плана прорыва ПВО Калининграда
У Соединенных Штатов имеется план прорыва российской противовоздушной обороны в Калининграде, и при необходимости они готовы привести его в действие.
Rambler News Service 00:48
Киберспорт
В демоверсии Code Vein появился новый уровень
Cure your thirst on 27 September: https://t.co/BuVfrywlTY pic.twitter.com/lYXyYoHj0C — Code Vein (@CodeVeinGame) September 19, 2019 Новый патч 1.1 открывает в демоверсии Code Vein целый уровень, The Town of Sacrifice.
Игромания.ру 09:46
Кино
Сталлоне и Шварценеггер в «День Рэмбо» померились ножами
«Рэмбо: Последняя кровь» получил крайне жестокий рекламный ролик Тот самый нож, которым умело орудует Рэмбо в фильме, Сильвестр Сталлоне в «День Рэмбо» выставил на аукцион.
Игромания.ру вчера в 08:18
Политика
Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским
19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:10
Единоборства
Президент UFC допустил возможность боя Хабиба с Сен-Пьером
Надеюсь, в этот раз переговоры завершатся успешно. Бой Хабиба с Сен-Пьером тоже реален. Посмотрим, как все сложится с Тони.
ProstoProSport 18:30
Происшествия
Во Владивостоке горит крупный торговый центр
Рано утром 21 сентября во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим».
Коммерсантъ 18:21
Игры
В Epic Games Store бесплатно отдают 6 игр про Бэтмена
В Epic Games Store до конца следующей недели бесплатно раздают сразу шесть игр, которые посвящены супергерою.
Inc-news.ru 07:22
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM 18:29
Гаджеты
Марка Apple опустилась с 11 на 24 место в рейтинге брендов в Китае
В последние годы Apple прилагает значительные усилия, стараясь увеличить продажи своей продукции в Китае, который стал крупнейшим рынком смартфонов.
iXBT.com 03:04
Армия и оружие
В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия в среду
РИА Новости 18 сентября в 05:36
Общество
В Госдуме рассказали, когда лучше всего брать отпуск
Наиболее финансово выгодным временем для ухода в отпуск являются месяцы, в которых больше всего рабочих дней.
Известия 17:03
Гаджеты
Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Диагональ дисплея телевизора составила 70 дюймов. Продажи Mi TV 4A стартуют сегодня, 19 сентября. Стоит устройство 564 доллара США.
RuNews24.ru вчера в 01:46
Политика
Зеленский ждет от кабмина Украины легализации игорного бизнеса
Зеленский ждет от кабмина внесения до 1 января 2020 года законопроектов о принципах административно-территориального устройства страны и стимулировании социально-экономического развития регионов.
Вести.Ru 14:23
Шоу-бизнес
Алексея Ягудина обвинили в пиаре на болезни Анастасии Заворотнюк
На площадке собрались звездные друзья и коллеги Анастасии, среди них был коллега мужа актрисы Петра Чернышева, фигурист Алексей Ягудин.
Bimru.ru 09:43
Гаджеты
Huawei представила смартфон Mate 30
MobiDevices вчера в 11:02
Политика
Чубайс оценил влияние протестов в Москве на утечку кадров
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс на лекции в Московском физико-техническом институте (МФТИ) прокомментировал проведение акций протеста в центре Москвы.
Ведомости 12:38
Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала о возможной причине рака у Заворотнюк
Елена Малышева описала одну из возможных причин появления онкозаболевания у Анастасии Заворотнюк.
OAnews 12:36
Происшествия
Суд отпустил Павла Устинова под подписку о невыезде
Мосгорсуд принял решение отпустить актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа, под подписку о невыезде.
RT на русском 06:08
Футбол
Лудогорец — ЦСКА 5:1
В начале второго тайма болгарский «Лудогорец» забил трижды и вышел вперед в домашнем матче группового этапа Лиги Европы против ЦСКА.
Metaratings вчера в 16:15
Армия и оружие
Трамп одобрил отправку новых военных США на Ближний Восток
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток.
Газета.Ru 19:05
Политика
В МИД Эстонии вызвали посла РФ после слов об освобождении от нацистов
Ранее о решении вызвать посла говорил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, который подчеркнул, что данный шаг связан с высказыванием Петрова в СМИ об освобождении республики.
Журналистская правда 12:50
Здоровье
Ученые выяснили, как влияют на организм всего две недели «на диване»
Резкое снижение физической активности человека негативно сказывается на организме всего через две недели.
Российская газета вчера в 23:34
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Распад России должен стать стратегической политикой для международного сообщества, считает посол Украины в Сербии Александр Александрович.
News.ru вчера в 05:03
Интернет
Facebook приостановил работу десятков тысяч приложений
Компания Facebook приостановила работу десятков тысяч приложений в рамках внутреннего расследования после скандала со сбором персональных данных, главным фигурантом которого стала фирма Cambridge Analytica.
Rambler News Service 15:26
Происшествия
Экс-глава департамента Минкультуры арестован по делу о мошенничестве
В скором времени суд рассмотрит аналогичные ходатайства в отношении других фигурантов дела, в том числе заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова.
Москва 24 вчера в 07:27
Технологии
У вологодских школьников появятся компьютеры «Эльбрус»
Компьютер оснащен отечественным микропроцессором «Эльбрус-8С», который может обеспечить своей мощностью несколько рабочих мест одновременно.
Экономика сегодня 09:25