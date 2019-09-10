Политика
ИзвестияНа Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
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с чего всё началось
"Конечно, конфискация", — цитируют "Украинские новости" ответ Милованова на вопрос, какие меры будут приняты для предотвращения покупки земли россиянами.Московский Комсомолец14:30
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Российская газета вчера в 21:20
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Происшествия
В Китае девочка попыталась повторить рецепт из интернета и погибла
В Китае 14-летняя девочка по имени Жеже погибла, пытаясь сделать попкорн по рецепту с кулинарного канала на YouTube.
РИА Новости 11:24
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На Украине допустили возможность закупки газа в России
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Кино
Вышел финальный трейлер фантастического экшена «Кома»
В сюжете фантастического экшена «Кома» лежит история молодого архитектора, попавшего в загадочную аварию.
Профиль 12:54
Спорт
Россию заподозрили в махинациях с данными антидопинговой лаборатории
РУСАДА было восстановлено в сентябре 2018 года. В январе 2019-го WADA получила данные из базы московской антидопинговой лаборатории.
Газета.Ru 15:03
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Дагестанский боксер Муслим Гаджимагомедов победил в полуфинале чемпионата мира по боксу, проходящего в Екатеринбурге, в весовой категории до 91 кг.
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Экономика
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Inc-news.ru 16:30
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Российские банки могут начать оценивать заемщиков по кредитной истории их родственников.
Ведомости 05:40
Политика
Трюдо обвинили в расизме из-за фотографии начала века
РЕН ТВ вчера в 07:22
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РЕН ТВ 16:21
Путешествия
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Правительство Иркутской области утвердило правила организации туризма и отдыха на Байкале, чтобы обеспечить соблюдение норм нагрузок на природу.
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В МИД Эстонии вызвали посла РФ после слов об освобождении от нацистов
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Общество
Правила призыва в армию ужесточат
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Газета.Ru 08:27
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Театр.doc в Москве сообщил о провокации во время спектакля
В московском Театре.doc сообщили, что во время спектакля "Война близко" в пятницу произошла провокация, некоторые зрители покинули помещение, но сам спектакль не прерывался.
РИА Новости 15:57
Гаджеты
Представлен смартфон Huawei Mate 30 Pro
Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro пришел на смену Mate 20 Pro и занял в «иерархии» место на ступеньку выше P30 Pro.
Naked Science 07:17