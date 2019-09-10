Политика

ИзвестияИзвестияНа Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли

Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
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с чего всё началось
"Конечно, конфискация", — цитируют
 "Украинские новости" ответ Милованова на вопрос, какие меры будут приняты для предотвращения покупки земли россиянами.
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