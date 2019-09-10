с чего всё началось

Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».

Армия и оружие США рассматривают три варианта развития событий по Ирану Исследовательская служба Конгресса США представила три возможных варианта развития событий вокруг ситуации с Ираном.

Игры Sony планирует к выпуску сразу две игровые консоли PS5 и PS5 Pro По мнению японского репортера Сендза Нисикавы, Sony планирует к выпуску сразу две игровые консоли PS5 и PS5 Pro.

Гаджеты В России стартовали продажи iPhone 11 В России начались продажи новой линейки смартфонов от Apple - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Политика Зеленский подписал указ о неотложных мерах в украинской экономике Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции».

Здоровье Медики предупредили об опасности позы «нога на ногу» Зарубежные эксперты указывают в пользу того, что на фоне закидывания ноги на ногу увеличивается нагрузка на крестцово-подвздошные сочленения и позвоночник.

Религия Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Праздник Рождества Пресвятой Богородицы ежегодно отмечают верующие Русской православной церкви (РПЦ) 21 сентября (8 сентября по старому стилю).

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.

Общество Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет Японские геронтологи тестировали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет в течение долгого времени.

Финансы Как рискует Украина: «Курс доллара будет не 24,5 грн, а 35 грн и выше» Национальный банк установил курс на минимальном значении в 2019 году — 24,61 гривен за доллар, также снизив его на 6 коп. по сравнению с прошедшим днем.

Происшествия В Китае девочка попыталась повторить рецепт из интернета и погибла В Китае 14-летняя девочка по имени Жеже погибла, пытаясь сделать попкорн по рецепту с кулинарного канала на YouTube.

Политика На Украине допустили возможность закупки газа в России Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.

Кино Вышел финальный трейлер фантастического экшена «Кома» В сюжете фантастического экшена «Кома» лежит история молодого архитектора, попавшего в загадочную аварию.

Спорт Россию заподозрили в махинациях с данными антидопинговой лаборатории РУСАДА было восстановлено в сентябре 2018 года. В январе 2019-го WADA получила данные из базы московской антидопинговой лаборатории.

Единоборства Гаджимагомедов вышел в финал ЧМ по боксу Дагестанский боксер Муслим Гаджимагомедов победил в полуфинале чемпионата мира по боксу, проходящего в Екатеринбурге, в весовой категории до 91 кг.

Шоу-бизнес Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.

Экономика Многодетным семьям выплатят 450 тысяч рублей на погашение ипотеки Для получения льгот заемщикам нужно обратиться с заявлением в банк, в котором был взят ипотечный кредит.

Экономика Банки начнут оценивать клиентов по кредитам их родственников Российские банки могут начать оценивать заемщиков по кредитной истории их родственников.

Политика Трамп давил на Зеленского для расследования против сына Байдена Президент США Дональд Трамп оказывал давление на лидера Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора, требуя начала расследования в отношении сына бывшего кандидата в президенты США и вице-президента Джо Байдена.

Путешествия В Иркутской области ограничили туризм на Байкале Правительство Иркутской области утвердило правила организации туризма и отдыха на Байкале, чтобы обеспечить соблюдение норм нагрузок на природу.

Политика В МИД Эстонии вызвали посла РФ после слов об освобождении от нацистов Ранее о решении вызвать посла говорил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, который подчеркнул, что данный шаг связан с высказыванием Петрова в СМИ об освобождении республики.

Общество Правила призыва в армию ужесточат Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.

Происшествия Театр.doc в Москве сообщил о провокации во время спектакля В московском Театре.doc сообщили, что во время спектакля "Война близко" в пятницу произошла провокация, некоторые зрители покинули помещение, но сам спектакль не прерывался.