Политика
ИзвестияНа Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
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с чего всё началось
"Конечно, конфискация", — цитируют "Украинские новости" ответ Милованова на вопрос, какие меры будут приняты для предотвращения покупки земли россиянами.Московский Комсомолецвчера в 14:30
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Эксперт оценил заявление украинского министра о конфискации земель у россиян
RT на русскомвчера в 15:34
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Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
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Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
В Брянской области задержан подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи, им оказался их 31-летний коллега.
RT на русском вчера в 14:19
Кино
Сталлоне и Шварценеггер в «День Рэмбо» померились ножами
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News.ru вчера в 16:31
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Ким Кардашьян показала свое лицо, пораженное кожной болезнью
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Пятый канал 01:25
Общество
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Life.ru 18 сентября в 09:53
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Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости вчера в 09:26
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Армия и оружие
Минобороны получило первую партию защищенных ноутбуков
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Армия и оружие
В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
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РИА Новости 01:36