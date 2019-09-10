с чего всё началось

Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».

Здоровье Россияне смогут получать лекарства бесплатно или со скидкой Как сообщает «Российская газета», жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом в поликлинике, пациенты смогут получить бесплатно или со скидкой.

Фигурное катание Фигуристы Тарасова и Морозов стали вторыми на турнире в США Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов оказались вторыми на турнире серии Challenger – U.S. International Figure Skating Classic.

Авто Узбекский бренд Ravon возвращается на российский авторынок Узбекский автопроизводитель под брендом Ravon объявил о своем возвращении на российский рынок.

Политика В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Цех по обработке древесины полыхает под Екатеринбургом Цех по обработке древесины загорелся в поселке Бобровский под Екатеринбургом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Общество В Японии из-за тайфуна отменили более 200 рейсов Японские авиакомпании отменили более внутренних рейса из-за приближения к южным регионам страны тайфуна «Тапа».

Гаджеты Представлен смартфон Huawei Mate 30 Pro Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro пришел на смену Mate 20 Pro и занял в «иерархии» место на ступеньку выше P30 Pro.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Политика Захарова жестко ответила на претензии Эстонии Россия возражает против понятия "советская оккупация", за ущерб от которой МИД Эстонии требует теперь компенсацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Происшествия Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан В Брянской области задержан подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи, им оказался их 31-летний коллега.

Кино Сталлоне и Шварценеггер в «День Рэмбо» померились ножами «Рэмбо: Последняя кровь» получил крайне жестокий рекламный ролик Тот самый нож, которым умело орудует Рэмбо в фильме, Сильвестр Сталлоне в «День Рэмбо» выставил на аукцион.

Армия и оружие Трамп решил перебросить дополнительные войска на Ближний Восток Президент США Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск, сообщил в субботу глава Пентагона Марк Эспер.

Происшествия Российских детей облили горящим маслом в Турции Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.

Политика Глава Генштаба рассказал Путину анекдот Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.

Энергетика «Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа «Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет.

Политика WP: Трамп считает, что действия США на Украине бессмысленны и раздражают Россию Американский президент Дональд Трамп считает, что действия США на Украине являются бессмысленными и раздражают Россию, с которой необходимо иметь дружеские отношения.

Единоборства Замковой стал финалистом ЧМ по боксу Ранее сообщалось, что Гаджимагомедов вышел в финал ЧМ по боксу в весовой категории до 91 кг.

Армия и оружие Минобороны получило первую партию защищенных ноутбуков Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") поставил в Вооруженные силы защищенные ноутбуки, предназначенные для автоматизации сбора и обработки данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".

Шоу-бизнес Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.

Происшествия Якутскому шаману избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде Якутскому шаману Александру Габышеву, который "шел изгонять Путина", избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.