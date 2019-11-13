Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине пообещали ответить на запуск поездов по Крымскому мосту

На прошлой неделе открылись продажи билетов на пассажирские поезда в Крым, которые начнут курсировать в конце декабря. Первый поезд поедет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск. Ему предстоит преодолеть 2741 километр.
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