Экономика
Газета.RuНа Украине попросили выделить еще свыше $160 млн на «стену» с Россией
Госпогранслужба Украины попросила кабмин выделить на строительство "стены" с Россией еще $168,7 млн (ранее было выделено $63,7 млн). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пояснительную записку, которую опубликовала неправительственная организация Statewatch.
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На Украине попросили еще денег на строительство «стены» на границе с Россией
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Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября.
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Появились первые изображения кроссовера Toyota Corolla Cross
Премьера Toyota Corolla Cross состоится осенью текущего года. В первую очередь модель выйдет на азиатские рынки.
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Как рассказали в пресс-службе краевой администрации, продолжить работу смогут около 14,5 тысяч организаций из сфер оптовой торговли бухгалтерского учета и консалтинга, НИР, рекламы, управления недвижимостью, легкой промышленности, производства изделий из бумаги и дерева, архитектуры и проектирования и другие.
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Суперкомпьютер Fugaku, разработанный японской компанией Fujitsu, возглавил рейтинг 500 самых высокопроизводительных систем мира, обойдя американских и китайских конкурентов.
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Сразу четверо новосибирцев скончались от коронавируса за сутки
Всего за последние сутки в регионе было зарегистрировано ещё 106 новых случаев заболевания.
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