Госпогранслужба Украины попросила кабмин выделить на строительство "стены" с Россией еще $168,7 млн (ранее было выделено $63,7 млн). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пояснительную записку, которую опубликовала неправительственная организация Statewatch.

На Украине попросили выделить еще свыше $160 млн на «стену» с Россией

Армия и оружие Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон. 171

Общество Москва переходит к новому этапу снятия ограничений Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений. 1K

Политика Госдеп заявил о готовности США работать с Россией в рамках ДОН В Госдепартаменте США заявили о готовности Соединённых Штатов работать с Россией с целью решения вопросов в рамках Договора по открытому небу (ДОН).

Общество Гидрометцентр РФ: Европейскую часть страны ждет аномальная жара С пятницы столбики термометров вырастут не только в столице, но также в регионах западной половины европейской части страны. 40

Здоровье У четверти россиян нашлись больные COVID-19 знакомые или друзья С конца мая по середину июня в два раза увеличилось число людей, у которых коронавирусом заболел родственник или знакомый (28,19%). 20

Кино Майкл Китон хочет снова стать Бэтменом Майкл Китон уже играл Темного рыцаря Готэма в киноленте «Бэтмен» 1989 года, а также «Бэтмен возвращается» 1992.

Политика Бывший министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны Украина не сможет победить Россию в случае войны, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире канала «112 Украина». 353

Политика Болтон рассказал, почему не хотел оставлять Трампа наедине с Путиным Президент России Владимир Путин четко представляет себе национальные интересы Москвы, поэтому оставлять президента США Дональда Трампа с ним один на один было нельзя, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Политика Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября. 747

Авто Появились первые изображения кроссовера Toyota Corolla Cross Премьера Toyota Corolla Cross состоится осенью текущего года. В первую очередь модель выйдет на азиатские рынки. 3

Происшествия Уральских школьниц, издевавшихся над голубем, поставят на учет Школьниц из города Серов Свердловской области, которые снимали на видео издевательства над голубем, поставят на учет в службе по делам несовершеннолетних, а их родителей привлекут к административной ответственности, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. 134

Экономика В Госдуме предложили расширить список моногородов В Государственной думе считают, что необходимо увеличить количество моногородов в России с нынешних 321 до около 500.

Общество В Прикамье разрешили продолжить работу организациям из сферы В2В Как рассказали в пресс-службе краевой администрации, продолжить работу смогут около 14,5 тысяч организаций из сфер оптовой торговли бухгалтерского учета и консалтинга, НИР, рекламы, управления недвижимостью, легкой промышленности, производства изделий из бумаги и дерева, архитектуры и проектирования и другие.

Экономика «Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки» Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК. 15

Технологии Японский суперкомпьютер признан самым быстрым в мире Суперкомпьютер Fugaku, разработанный японской компанией Fujitsu, возглавил рейтинг 500 самых высокопроизводительных систем мира, обойдя американских и китайских конкурентов. 2

Путешествия Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов. 372