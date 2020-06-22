Экономика
Газета.RuНа Украине попросили выделить еще свыше $160 млн на «стену» с Россией
Госпогранслужба Украины попросила кабмин выделить на строительство "стены" с Россией еще $168,7 млн (ранее было выделено $63,7 млн). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пояснительную записку, которую опубликовала неправительственная организация Statewatch.
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На Украине попросили еще денег на строительство «стены» на границе с Россией
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