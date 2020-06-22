Экономика
Газета.RuНа Украине попросили выделить еще свыше $160 млн на «стену» с Россией
Госпогранслужба Украины попросила кабмин выделить на строительство "стены" с Россией еще $168,7 млн (ранее было выделено $63,7 млн). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пояснительную записку, которую опубликовала неправительственная организация Statewatch.
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На Украине попросили еще денег на строительство «стены» на границе с Россией
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил озвученные сроки проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году.
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Японские участники исследования являются пионерами в развитии технологий производства трансгенных приматов, и их опыт был использован для модификации генов обыкновенной игрунки (Callithrix jacchus) – маленькой обезьяны, обитающей в лесах Бразилии.
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Рубль снизился к доллару и евро
Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
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Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
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Салют в честь 75-летия Победы в Москве перенесен на час.
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В России хотят увеличить размер пенсии по старости
Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей).
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Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
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Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19.
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Церемонию вручения «Золотого глобуса» перенесли на февраль 2021 года
Ранее Американская академия киноискусств сообщила о переносе премии «Оскар». С конца февраля 2021 года мероприятие перенесли на 25 апреля.
Полит.ру вчера в 14:43
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В Курганской области выявили 34 новых случая коронавируса
На 23 июня в Курганской области лабораторно подтверждены 34 новых случаев COVID-19.
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Трамп хотел в 2018 году ввести санкции против РФ из-за Сирии – Болтон
Вашингтон, 23 июня 2020, 09:30 — REGNUM Дополнительные санкции в отношении России собирался ввести в 2018 году во время обострения ситуации в Сирии президент США Дональд Трамп, однако впоследствии он передумал.
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Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
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Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
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Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
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Адвокат обвиняемого по делу MH17 заявил о фабрикации доказательств
Адвокат Олега Пулатова, обвиняемого по делу о крушении в 2014 году в Украине самолёта Boeing 777 рейса MH17, Баудевейн ван Эйк в ходе рассмотрения дела заявил, что доказательства могли быть сфабрикованы или подброшены, передаёт ТАСС.
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Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
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Трамп назвал действия Обамы госизменой
Трамп заявил, что его разговоры во время предвыборной кампании в 2016 году прослушивались подчиненными экс-президента Барака Обамы, и назвал это "государственной изменой".
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Гендиректор «Уфы» рассказал о ситуации с коронавирусом в команде
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Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса за сутки
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Голкипер «Ростова» Попов рассказал о пожеланиях игроков «Сочи»
17-летний голкипер "Ростова" Денис Попов рассказал о пожеланиях игроков "Сочи" после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 03:15