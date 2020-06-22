Экономика
Газета.RuНа Украине попросили выделить еще свыше $160 млн на «стену» с Россией
Госпогранслужба Украины попросила кабмин выделить на строительство "стены" с Россией еще $168,7 млн (ранее было выделено $63,7 млн). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пояснительную записку, которую опубликовала неправительственная организация Statewatch.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
На Украине предложили выделить еще 169 миллионов долларов на стену с Россией
Комсомольская правда04:20
На Украине попросили еще денег на строительство «стены» на границе с Россией
Rambler News Serviceвчера в 11:37
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал развод Харламова и Асмус
Известия вчера в 20:42
Киберспорт
Ghost of Tsushima получила рейтинг 17+ за сцены насилия и частичную наготу
Агентство ESRB присудило Ghost of Tsushima рейтинг «Для зрелой аудитории» с возрастным ограничением 17+.
CyberSport.ru 01:29
Общество
Forbes назвал лучшим российским вузом Высшую школу экономики
Forbes назвал лучшим российским вузом в 2020 г. Высшую школу экономики (ВШЭ).
Ведомости 03:04
Политика
Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане
Профиль вчера в 06:57
Экономика
Назван возможный уровень индексации страховых пенсий в России
Как передаёт «Российская газета» со ссылкой на документ, подготовленный Министерством труда и социальной защиты, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров составит в 2021 году 6,3%; в 2022 году — 5,9%; в 2023 году — 5,6%.
RT на русском 03:46
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
Напомним, с 14 июня в России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга», отменив комиссию за переводы внутри одного банка, вне зависимости от региона получателя и отправителя.
Прецедент-Новосибирск вчера в 00:40
Происшествия
Державший сына на цепи отец задержан в Ленобласти
По словам ребенка, отец держал его так несколько дней. В ведомстве сообщили, что мужчина задержан.
Интерфакс 04:08
Происшествия
В Курской области задержан полицейский за госизмену и работу на СБУ
В Курской области задержан начальник отдела полиции одного из районов региона, сообщает ФСБ.
Газета.Ru вчера в 09:32
Здоровье
Глава Росстата предупредил об эффекте бабочки при подтасовке данных
Намеренное искажение хотя бы одного показателя способно вызвать эффект бабочки, который приведет к тому, что сразу же непредсказуемо «посыпятся» остальные показатели, отметил в интервью РБК глава Росстата Павел Малков.
РБК 02:30
Происшествия
В США расследуют таинственную череду смертей чернокожих
Вслед за протестами по США прокатилась череда загадочных смертей темнокожих и латиноамериканцев.
Комсомольская правда вчера в 10:44
Киберспорт
Virtus.pro уступила FlyToMoon на Beyond Epic
Cyber.sports.ru 21 июня в 15:17
Армия и оружие
Макрон рассказал о доказательстве «смерти мозга» НАТО
Инцидент, который произошёл между французскими и турецкими кораблями в Средиземном море, является доказательством «смерти мозга» НАТО.
RT на русском вчера в 17:10
Политика
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Вашингтон, 23 июня 2020, 05:40 — REGNUM Бывший глава США Барак Обама виновен в государственной измене, заявил американский президент Дональд Трамп 22 июня в интервью телеканалу CBN News.
REGNUM вчера в 22:40
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Футбол
«Арсенал» интересуется Джо Хартом
По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета рассматривает 33-летнего англичанина как игрока, способного заменить голкипера Бернда Лено, получившего тяжелую травму колена в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (1:2). Ранее стало известно, что Харт покинет «Бернли» на правах свободного агента в конце июня этого года.
Спорт-Экспресс 02:58
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Технологии
WWDC 2020. Apple сделала новую macOS Big Sur
Сегодня, 22 июня, во время презентации WWDC 2020 компания Apple показала миру новую операционную систему macOS 10.16 с фирменным названием Big Sur.
ITZine.ru вчера в 14:12
Наука
В ледяном слое Тибета обнаружили 28 новых вирусов
В течение некоторого времени ученые убирали загрязненный слой с полученных образцов. Общее число содержавшихся в керне вирусов достигало 33.
Evo-rus.com вчера в 04:23
Общество
В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции
В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции, введённый из-за ситуации с распространением коронавируса.
RT на русском 02:02
Политика
Трамп намеренно опоздал на саммит с Путиным в Хельсинки – Болтон
Вашингтон, 23 июня 2020, 11:01 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп намеренно опоздал во время проведения саммита в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным в 2018 году.
REGNUM 04:01
Шоу-бизнес
Ольга Бузова намекнула на беременность
Подписчики тут же оставили множество комментариев о том, что Ольга наверняка ждет ребенка.
Paparazzi.ru вчера в 02:30
Экономика
Малый бизнес восстановил оборот до 88% докризисного уровня
Малый и средний бизнес в России быстро восстанавливается: торговый оборот розничных точек и сферы услуг вырос до 88,2%, подсчитала ИТ-компания "Эвотор", оператор свыше 650 тысяч онлайн-касс в России.
Вести.Ru 03:30
Происшествия
Замминистра Алтайского края признал вину по делу о незаконных рубках
Фигуранты уголовного дела о незаконных рубках леса на территории Алтайского края признали вину.
Российская газета 04:31
Происшествия
В массовой аварии на КАД в Петербурге погиб человек
На кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате погиб человек.
РБК вчера в 14:50
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
RT на русском 02:32
Общество
В Югре режим самоизоляции продлили до 30 июня
Губернатор Югры Наталья Комарова продлила режим самоизоляции до 30 июня включительно.
NV86.ru вчера в 23:01
Общество
В Крыму выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом
За 22 июня на территории Республики Крым подтверждено 10 новых случаев коронавирусной инфекции.
Ruinformer.com 03:11
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru 21 июня в 10:18