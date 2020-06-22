Экономика

Газета.RuГазета.RuНа Украине попросили выделить еще свыше $160 млн на «стену» с Россией

Госпогранслужба Украины попросила кабмин выделить на строительство "стены" с Россией еще $168,7 млн (ранее было выделено $63,7 млн). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пояснительную записку, которую опубликовала неправительственная организация Statewatch.
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На Украине предложили выделить еще 169 миллионов долларов на стену с Россией

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На Украине попросили выделить еще 169 миллионов долларов на стену с Россией

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На Украине попросили еще денег на строительство «стены» на границе с Россией

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Газета.Ruвчера в 18:31

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РБКвчера в 17:14

Госпогранслужба Украины попросила выделить дополнительные средства на укрепление государственной границы с Россией

Эхо Москвывчера в 22:06
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Напомним, с 14 июня в России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга», отменив комиссию за переводы внутри одного банка, вне зависимости от региона получателя и отправителя.
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Державший сына на цепи отец задержан в Ленобласти

По словам ребенка, отец держал его так несколько дней. В ведомстве сообщили, что мужчина задержан.
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В Курской области задержан полицейский за госизмену и работу на СБУ

В Курской области задержан начальник отдела полиции одного из районов региона, сообщает ФСБ.
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Глава Росстата предупредил об эффекте бабочки при подтасовке данных

Намеренное искажение хотя бы одного показателя способно вызвать эффект бабочки, который приведет к тому, что сразу же непредсказуемо «посыпятся» остальные показатели, отметил в интервью РБК глава Росстата Павел Малков.
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В США расследуют таинственную череду смертей чернокожих

Вслед за протестами по США прокатилась череда загадочных смертей темнокожих и латиноамериканцев.
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Virtus.pro уступила FlyToMoon на Beyond Epic

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Трамп обвинил Обаму в государственной измене

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Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
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Защитников парка в Екатеринбурге назвали террористами

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WWDC 2020. Apple сделала новую macOS Big Sur

Сегодня, 22 июня, во время презентации WWDC 2020 компания Apple показала миру новую операционную систему macOS 10.16 с фирменным названием Big Sur.
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В ледяном слое Тибета обнаружили 28 новых вирусов

В течение некоторого времени ученые убирали загрязненный слой с полученных образцов. Общее число содержавшихся в керне вирусов достигало 33.
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В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции

В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции, введённый из-за ситуации с распространением коронавируса.
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Трамп намеренно опоздал на саммит с Путиным в Хельсинки – Болтон

Вашингтон, 23 июня 2020, 11:01 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп намеренно опоздал во время проведения саммита в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным в 2018 году.
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Ольга Бузова намекнула на беременность

Подписчики тут же оставили множество комментариев о том, что Ольга наверняка ждет ребенка.
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Малый бизнес восстановил оборот до 88% докризисного уровня

Малый и средний бизнес в России быстро восстанавливается: торговый оборот розничных точек и сферы услуг вырос до 88,2%, подсчитала ИТ-компания "Эвотор", оператор свыше 650 тысяч онлайн-касс в России.
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Фигуранты уголовного дела о незаконных рубках леса на территории Алтайского края признали вину.
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На кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате погиб человек.
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В Крыму выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом

За 22 июня на территории Республики Крым подтверждено 10 новых случаев коронавирусной инфекции.
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Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru 21 июня в 10:18
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