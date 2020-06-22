Экономика

Газета.RuГазета.RuНа Украине попросили выделить еще свыше $160 млн на «стену» с Россией

Госпогранслужба Украины попросила кабмин выделить на строительство "стены" с Россией еще $168,7 млн (ранее было выделено $63,7 млн). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пояснительную записку, которую опубликовала неправительственная организация Statewatch.
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Пограничное ведомство Украины просит дополнительно 170 миллионов долларов на строительство стены на границе с Россией

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На Украине попросили еще денег на строительство «стены» на границе с Россией

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Путин днем во вторник выступит с телеобращением

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В США позитивно оценили первый тур переговоров с Россией в Вене

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По данным следствия, отец "в воспитательных целях" несколько раз ударил ремнем своего сына, надел ему на руку хомут с цепью и закрыл его замком, прикрепив цепь к батарее.
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Исхаков сообщил о расставании с Гагариной

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Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших российских вузов, из них 38 находятся в Москве и 13 — в Санкт-Петербурге.
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Россиянам могут предоставить новую выплату в 10 тысяч рублей

Поводом для обсуждения дополнительной выплаты стало недовольство многих граждан страны в связи с тем, что выплаты в размере 10 тыс. рублей направили только на поддержку семей с детьми от трёх до 16 лет.
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Президент Владимир Путин не исключил вероятности очередного выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства.
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Президент Египта назвал легитимным прямое вмешательство в Ливии

«Любое прямое вмешательство со стороны египетского государства теперь приобрело международную легитимность», — сказал ас-Сиси.
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
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Минтруд рассчитал темпы повышения пенсий на 3 года

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Осуждённый за шпионаж Пол Уилан отказался от обжалования приговора

Осуждённый за шпионаж Пол Уилан написал письменный отказ от обжалования своего приговора.
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В Петербурге запретят тесные «наливайки» в жилых домах

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Церемонию вручения «Золотого глобуса» перенесли на февраль 2021 года

Церемония вручения кинопремии «Золотой глобус» состоится в феврале 2021 года. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщается на сайте премии.
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Адвокат обвиняемого по делу MH17 указал на недостатки в расследовании

Нидерландская прокуратура, возглавляющая международное расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, столкнулась с рядом препятствий при расследовании причин авиакатастрофы, передает РИА "Новости" со ссылкой на голландского адвоката Олега Пулатова Баудевейна ван Эйка.
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Общество

Протесты в Вашингтоне переросли в столкновение с полицией

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В Тульской области за сутки выявили 81 носителя коронавируса

За последние сутки в Тульской области зарегистрирован 81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
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На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны

Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
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Нидерланды решили расследовать незакрытие воздушного пространства на востоке Украины

Власти Нидерландов рассказали, что готовы расследовать факты незакрытия воздушного пространства на востоке Украины.
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Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе

Рабочая неделя с 22 июня будет сокращенной из-за проведения парада Победы в среду, 24 июня, напомнили в пресс-службе Роструда.
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Туроператор «Ника» сообщил о прекращении деятельности

Один из старейших российских туроператоров России - петербургская компания "Ника" - объявил о прекращении деятельности с 22 июня в связи с невозможностью продления существующего договора страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма.
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