Госпогранслужба Украины попросила кабмин выделить на строительство "стены" с Россией еще $168,7 млн (ранее было выделено $63,7 млн). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пояснительную записку, которую опубликовала неправительственная организация Statewatch.

На Украине попросили выделить еще свыше $160 млн на «стену» с Россией

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