Экономика
Газета.RuНа Украине попросили выделить еще свыше $160 млн на «стену» с Россией
Госпогранслужба Украины попросила кабмин выделить на строительство "стены" с Россией еще $168,7 млн (ранее было выделено $63,7 млн). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пояснительную записку, которую опубликовала неправительственная организация Statewatch.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
На Украине предложили выделить еще 169 миллионов долларов на стену с Россией
Комсомольская правда04:20
На Украине попросили еще денег на строительство «стены» на границе с Россией
Rambler News Serviceвчера в 11:37
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 07:28, Ашберн
Технологии
Эксперты нашли утечку данных 5 млн пользователей в России
В интернете произошла крупная утечка данных российских пользователей.
Авторадио 06:45
Политика
Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию
Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
Политика
Путин выступит с телеобращением к россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам 23 июня, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:31
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Российская газета вчера в 11:17
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 09:34
Экономика
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета вчера в 09:37
Футбол
Стерлинг отреагировал на баннер «Жизнь белых имеет значение»
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на пролёт над стадионом самолёта с баннером «Жизнь белых имеет значение» во время домашнего матча 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бёрнли».
RT на русском 04:08
Музыка
Борис Гребенщиков выпустил новый альбом
Российский музыкант и лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков выпустил альбом «Знак огня».
Ридус 05:49
Кино
Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Сериал снят по мотивам знаменитых романов Азимова о работе корпорации «Основание» по моделированию развития общества, но не будет являться точной экранизацией, поэтому ожидаются определенные расхождения с сюжетом оригинального произведения.
Киноафиша России 04:17
Здоровье
В Алтайском крае начал работу уникальный Центр ядерной медицины
В Барнауле прошло открытие Центра ядерной медицины.
Алтайская правда 05:03
Политика
Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР
Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
Здоровье
В Алтайском крае возобновляют плановое оказание медицинской помощи
Сегодня заявки на возобновление работы от медицинских организаций находятся на рассмотрении в Министерстве здравоохранения, в ближайшее время по ним будут приниматься решения.
Вести Алтай вчера в 11:04
Наука
Извержение вулкана на Аляске связали с падением Римской республики
Группа исследователей из Европы и США связала извержение вулкана Окмок на Аляске в 43 году до нашей эры с ухудшением климатических условий в Средиземноморском регионе в течение последующих двух лет.
N+1 06:04
Общество
Умер бывший российский сенатор Евгений Тарло
В возрасте 62 лет умер Евгений Тарло, вице-президент Федерального союза адвокатов России, бывший член Совета Федерации.
RT на русском 06:23
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 01:50
Политика
Песков заявил, что в Кремле изучают содержание книги Болтона
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль постепенно изучает содержание книги экс-советника Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона, однако призывает не переоценивать ее значение и достоверность, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:47
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля.
ТАСС 06:58
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Общество
Плющенко рассказал, как в 90-е был нищим и собирал бутылки
Российский фигурист Евгений Плющенко объяснил свою позицию по поддержке президента России Владимира Путина.
Pravda.Ru 06:20
Политика
Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы
RT на русском 05:42
Футбол
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Мактоминеем до 2025 года
23-летний хавбек продлил контракт с манкунианцами до лета 2025 года с возможностью продления еще на один год.
Sport24.ru 04:40
Спорт
Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к Путину
Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова обратились к президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации с ВФЛА.
Pravda.Ru 07:25
Политика
Памфилова заявила о 70 обращениях о принуждении к голосованию
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила 70 обращений о принуждении к голосованию по поправкам к Конституции, которые предложил президент страны Владимир Путин.
Известия 05:32